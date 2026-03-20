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Alejandra Baigorria responde a críticas en plena crisis con Said Palao: “Duele ver mujeres burlándose de otras”

La 'Rubia de Gamarra' confesó que, aunque intenta mantenerse activa, la situación ha afectado su bienestar físico y emocional.

Alejandra Baigorria declaró para el canal de streaming de María Pía Foto: Composición LR
Alejandra Baigorria declaró para el canal de streaming de María Pía Foto: Composición LR | WhatsApp / YouTube

Notablemente afligida, Alejandra Baigorria respondió a las críticas que viene recibiendo en redes sociales en medio de la crisis matrimonial que atraviesa con Said Palao, tras el ampay difundido por ‘Magaly TV, la firme’. La popular ‘Rubia de Gamarra’ cuestionó la falta de empatía de los cibernautas.

A mí lo que más pena me da y más dolor es ver mujeres burlándose del dolor de otras mujeres, es algo que la sociedad tiene que cambiar. Todas las personas que opinan probablemente a todas les ha pasado algo similar, muchas han perdonado, otras no, y tienen los hue... de opinar”, declaró para el programa de streaming ‘Sin más que decir’ de María Pía Copello.

PUEDES VER: Daniela Darcourt llama “manipulador” a Said Palao en vivo y le da consejo a Alejandra Baigorria: “Vas a atraer a personas que sí valen la pena”

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¿Cómo se encuentra Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao en Argentina?

La exparticipante de ‘Esto es guerra’ confesó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, sobre todo por la exposición del caso y porque cientos de usuarios en redes sociales están a la expectativa de conocer si perdonará o no a Said Palao. Baigorria intenta mantener activa y reconoció que la situación ha afectado su bienestar físico y emocional.

“Gracias a Dios tengo la fortaleza de poder seguir trabajando y levantarme de mi cama que me cuesta, porque no duermo, no como, pero el trabajo es lo único que me distrae ahorita”, reveló, evidenciando el difícil momento que enfrenta.



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