Notablemente afligida, Alejandra Baigorria respondió a las críticas que viene recibiendo en redes sociales en medio de la crisis matrimonial que atraviesa con Said Palao, tras el ampay difundido por ‘Magaly TV, la firme’. La popular ‘Rubia de Gamarra’ cuestionó la falta de empatía de los cibernautas.

“A mí lo que más pena me da y más dolor es ver mujeres burlándose del dolor de otras mujeres, es algo que la sociedad tiene que cambiar. Todas las personas que opinan probablemente a todas les ha pasado algo similar, muchas han perdonado, otras no, y tienen los hue... de opinar”, declaró para el programa de streaming ‘Sin más que decir’ de María Pía Copello.

¿Cómo se encuentra Alejandra Baigorria tras el ampay de Said Palao en Argentina?

La exparticipante de ‘Esto es guerra’ confesó que atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, sobre todo por la exposición del caso y porque cientos de usuarios en redes sociales están a la expectativa de conocer si perdonará o no a Said Palao. Baigorria intenta mantener activa y reconoció que la situación ha afectado su bienestar físico y emocional.

“Gracias a Dios tengo la fortaleza de poder seguir trabajando y levantarme de mi cama que me cuesta, porque no duermo, no como, pero el trabajo es lo único que me distrae ahorita”, reveló, evidenciando el difícil momento que enfrenta.





