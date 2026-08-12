Comisión de Ética suspende su instalación por tercera vez

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La sesión de instalación de la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados fue suspendida por tercera vez sin concretar su inicio oficial. Sin embargo, luego de las votaciones, se anunció que el grupo de trabajo estará liderado por Heber López, del partido Obras, en la presidencia; la vicepresidencia quedó a cargo de Juntos por el Perú y la secretaría fue ocupada por Ahora Nación. Además, los miembros establecieron que el grupo sesionará únicamente de manera presencial.

La elección de la directiva generó cuestionamientos por parte de sectores de la oposición. La parlamentaria Cecilia Chacón y el legislador Fernando Rospigliosi, ambos de Fuerza Popular, criticaron que la conducción del grupo recaiga en una coalición de bancadas de izquierda. Chacón explicó que su grupo y Renovación Popular se opusieron a esta lista y presentaron candidaturas alternativas, pero fueron superados en la votación.

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Cuestionan creación de comisión investigadora

Durante sus declaraciones, la diputada se pronunció sobre la intención de Juntos por el Perú de impulsar una Comisión Investigadora por las protestas ocurridas desde el 7 de diciembre de 2022. Chacón indicó que la iniciativa forma parte de las facultades de dicha bancada, pero rechazó que el Parlamento se utilice para atender agendas políticas particulares.

En el mismo sentido, el diputado Fernando Rospigliosi cuestionó que el bloque de izquierda quiera crear una Comisión Investigadora sobre dichos casos: "(…) los que provocaron los disturbios pretenden crear una comisión investigadora para atraer la atención del público", señaló.