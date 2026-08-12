Partidos de hoy, miércoles 12 de agosto: programación, horarios y canales para ver fútbol EN VIVO
Conoce EN VIVO la programación de este miércoles, horarios y canales de TV de todos los partidos de la fase final de Copa Libertadores, Copa Sudamericana y el Mundial de Vóley Sub-17.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? Este miércoles 12 de agosto del 2026 hay jornada deportiva en las distintas ligas a nivel mundial. Podrás ver todas las competiciones por señales de DSports, ESPN, L1 Max o en servicios de streaming como DGO y L1 Play, para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Se pone en juego el primer título de la temporada europea: PSG y Aston Villa se ven las caras para definir al campeón de la Supercopa de Europa. Por su parte, la selección peruana de vóley medirá fuerzas ante Italia en los octavos de final del Mundial Sub 17.
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Partidos de la Copa Libertadores HOY
- Platense vs Coquimbo Unido
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Palmeiras vs Cerro Porteño
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN
- Cruzeiro vs Flamengo
- Hora: 7.30 p. m.
- Canal: ESPN
Partidos de la Copa Sudamericana HOY
- Tigre vs Montevideo City Torque
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: DSports
- RB Bragantino vs Atlético Mineiro
- Hora: 5.00 p. m.
- Canal: ESPN 2
Partidos del Mundial de Vóley Sub 17 HOY
- Perú vs Italia
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: Latina TV
Amistosos internacionales HOY
- Arsenal vs Como
- Hora: 1.30 p. m.
- Canal: ESPN 2
- Deportivo La Coruña vs Real Madrid
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: Disney Plus Premium
Supercopa de Europa HOY
- PSG vs Aston Villa
- Hora: 2.00 p. m.
- Canal: ESPN