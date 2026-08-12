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El abogado de César Sánchez Chavesta, exdirector de La Bella Luz denunciado por Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos, pidió que se analice el video completo de lo ocurrido durante un ensayo de la orquesta que involucra a la cantante de 26 años. Según el defensor, las imágenes difundidas corresponderían solo a una parte.

"Se ha visto solo una parte del video, hay que verlo desde el comienzo hasta que termine", sostuvo el abogado durante su encuentro con la prensa en los exteriores de la Depincri de San Juan de Lurigancho. El defensor también aseguró que su representado se encuentra en Lima y cumple con las diligencias correspondientes.

Abogado de César Sánchez pide revisar video completo del caso Naldy Saldaña

En declaraciones para 'América hoy', el abogado del exdirector de La Bella Luz se pronunció sobre el avance del caso y la prueba audiovisual presentada por Naldy Saldaña. El defensor, quien prefirió mantener en reserva su identidad por motivos de seguridad, sostuvo que el material debe ser evaluado en su totalidad para conocer el contexto de lo ocurrido.

Respecto al video presentado por la cantante, el abogado insistió en que no debería analizarse únicamente el fragmento que se ha mostrado públicamente. Según su versión, existe un material más extenso que corresponde a un ensayo de la agrupación realizado en San Juan de Lurigancho. "Entiendo que es un tema delicado, pero se ha visto solo una parte del video, hay que verlo desde el comienzo hasta que termine", manifestó el defensor.

Abogado del exdirector de La Bella Luz revela el futuro laboral de César Sánchez

El abogado se refirió al futuro laboral de su representado y aseguró que, en caso de que la investigación termine determinando su inocencia, debería recuperar su puesto de trabajo en La Bella Luz. "Es igual que una novela, tiene un principio y un fin. Esperemos que el fin no sea la cárcel, o su casa, si es su casa, tiene que recuperar su puesto de trabajo", afirmó.

El defensor agregó que César Sánchez Chavesta es un trabajador que depende de su sueldo para mantener a su familia. "Él es un trabajador más, que vive del día a día porque tiene un sueldo y una familia que mantener y eso lamentablemente las personas de a pie no ven, satanizan", concluyó.