HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Janet Barboza impide que Suheyn Cipriani mencione el pódcast de María Pía Copello: "Acá no se promocionan"

La popular 'Rulitos' sorprendió al interrumpir a Suheyn Cipriani cuando intentaba promocionar el nuevo pódcast María Pía Copello en ‘América hoy’.

Suheyn Cipriani pasa incómodo momento con Janet Barboza. Foto: composición LR/difusión
Suheyn Cipriani pasa incómodo momento con Janet Barboza. Foto: composición LR/difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Janet Barboza protagonizó un inesperado momento con Suheyn Cipriani durante la emisión de 'América hoy'. La modelo se encontraba como invitada en el programa y, al momento de despedirse, intentó contar que participa en el nuevo pódcast del canal digital de María Pía Copello, pero la conductora la interrumpió de inmediato.

“En mis redes sociales y también tengo nuevo podcast”, alcanzó a decir la exreina de belleza antes de que la popular ‘Rulitos’ marcara distancia con su promoción. “No, no, los pódcast acá no se promocionan”, respondió tajantemente la presentadora.

PUEDES VER: Janet Barboza deja en shock al revelar cuántos años le lleva a su novio empresario: “Estoy en la plenitud”

lr.pe

Janet Barboza interrumpe a Suheyn Cipriani durante ‘América hoy’

El momento ocurrió cuando Suheyn Cipriani se preparaba para despedirse del programa matutino. Como suele ocurrir con los invitados, la modelo recibió la indicación de mencionar sus redes sociales para que los televidentes pudieran seguirla.

Sin embargo, la exreina de belleza aprovechó la oportunidad para revelar que también había iniciado un nuevo proyecto en el pódcast que lanzó María Pía Copello en su canal digital. Comenzó a mencionarlo, pero no esperó la reacción que tendría Janet Barboza.

La situación provocó cierta incomodidad en la modelo, quien optó por tomar el comentario con humor y rápidamente cambió de tema. "Uy, uy, ya no dije nada, síganme acá en TikTok y en todas mis redes sociales", respondió entre risas antes de finalizar su participación.

PUEDES VER: María Pía Copello se entera en vivo de accidente que su hija sufrió y tiene impensada reacción: "Voy a mandar a..."

lr.pe

María Pía Copello reacciona al momento entre Janet Barboza y Suheyn

La situación también llegó a oídos de María Pía Copello, quien se refirió al episodio en su pódcast 'Sin más que decir'. La conductora consideró que, si existe alguna restricción respecto a la promoción de otros espacios, esta debería comunicarse de una manera diferente.

"En todo caso, si es que hay algo que no se puede promocionar, hay que ser un poquito más sutil y ver la manera, o avisas antes, porque incomodar a los invitados, yo creo que cada vez se van a quedar con menos invitados", señaló.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Janet Barboza deja en shock al revelar cuántos años le lleva a su novio empresario: “Estoy en la plenitud”

Janet Barboza deja en shock al revelar cuántos años le lleva a su novio empresario: “Estoy en la plenitud”

LEER MÁS
Janet Barboza minimiza enfrentamiento con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel y revela qué haría si las encontrara: "No es relevante"

Janet Barboza minimiza enfrentamiento con Ethel Pozo y Gisela Valcárcel y revela qué haría si las encontrara: "No es relevante"

LEER MÁS
Janet Barboza revela la polémica sorpresa que le dio su novio arquitecto por su cumpleaños 52: “Me gusta cocinar”

Janet Barboza revela la polémica sorpresa que le dio su novio arquitecto por su cumpleaños 52: “Me gusta cocinar”

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Anely Dávila de La Bella Luz expone pruebas para negar supuestas burlas a Naldy Saldaña: "Tanta repugnancia..."

Anely Dávila de La Bella Luz expone pruebas para negar supuestas burlas a Naldy Saldaña: "Tanta repugnancia..."

LEER MÁS
Carlos Galdós conmueve al revelar cuántos años de vida le quedan y deja sensible mensaje: “Qué hice con el tiempo que me tocó”

Carlos Galdós conmueve al revelar cuántos años de vida le quedan y deja sensible mensaje: “Qué hice con el tiempo que me tocó”

LEER MÁS
Federico Salazar causa revuelo con impensado comentario sobre Rebeca Escribens: "Yo la tengo en mi mesa de noche"

Federico Salazar causa revuelo con impensado comentario sobre Rebeca Escribens: "Yo la tengo en mi mesa de noche"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira encara a reportero tras mencionar que Mario Hart no descarta reconciliación: "No seas mentiroso"

Korina Rivadeneira encara a reportero tras mencionar que Mario Hart no descarta reconciliación: "No seas mentiroso"

LEER MÁS
Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

LEER MÁS
El último gran deseo que Carlos Alcántara le pudo cumplir a su madre solo horas antes de fallecer: "Quería darle esta sorpresa"

El último gran deseo que Carlos Alcántara le pudo cumplir a su madre solo horas antes de fallecer: "Quería darle esta sorpresa"

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025