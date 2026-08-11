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Janet Barboza protagonizó un inesperado momento con Suheyn Cipriani durante la emisión de 'América hoy'. La modelo se encontraba como invitada en el programa y, al momento de despedirse, intentó contar que participa en el nuevo pódcast del canal digital de María Pía Copello, pero la conductora la interrumpió de inmediato.

“En mis redes sociales y también tengo nuevo podcast”, alcanzó a decir la exreina de belleza antes de que la popular ‘Rulitos’ marcara distancia con su promoción. “No, no, los pódcast acá no se promocionan”, respondió tajantemente la presentadora.

Janet Barboza interrumpe a Suheyn Cipriani durante ‘América hoy’

El momento ocurrió cuando Suheyn Cipriani se preparaba para despedirse del programa matutino. Como suele ocurrir con los invitados, la modelo recibió la indicación de mencionar sus redes sociales para que los televidentes pudieran seguirla.

Sin embargo, la exreina de belleza aprovechó la oportunidad para revelar que también había iniciado un nuevo proyecto en el pódcast que lanzó María Pía Copello en su canal digital. Comenzó a mencionarlo, pero no esperó la reacción que tendría Janet Barboza.

La situación provocó cierta incomodidad en la modelo, quien optó por tomar el comentario con humor y rápidamente cambió de tema. "Uy, uy, ya no dije nada, síganme acá en TikTok y en todas mis redes sociales", respondió entre risas antes de finalizar su participación.

María Pía Copello reacciona al momento entre Janet Barboza y Suheyn

La situación también llegó a oídos de María Pía Copello, quien se refirió al episodio en su pódcast 'Sin más que decir'. La conductora consideró que, si existe alguna restricción respecto a la promoción de otros espacios, esta debería comunicarse de una manera diferente.

"En todo caso, si es que hay algo que no se puede promocionar, hay que ser un poquito más sutil y ver la manera, o avisas antes, porque incomodar a los invitados, yo creo que cada vez se van a quedar con menos invitados", señaló.