Revelan declaraciones de cantantes de La Bella Luz por denuncia de Naldy Saldaña: "Ella se ratifica..."

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El caso de Naldy Saldaña continúa en investigación y vuelve a generar cuestionamientos por las declaraciones de integrantes de La Bella Luz. El abogado de la cantante, Israel Castillo, aseguró que participó de las declaraciones de dos vocalistas y afirmó que existen chats que evidenciarían que algunas de las artistas conocían lo ocurrido antes de que la denuncia se hiciera pública.

Durante el programa 'Magaly TV, la firme', el abogado explicó que una de las integrantes negó haber tenido conocimiento de los tocamientos indebidos que, según la denuncia, habría sufrido la cantante por parte del exdirector de la orquesta, César Sánchez Chavesta. Sin embargo, señaló que otra vocalista respondió de manera distinta y se ratificó en lo que había escrito previamente en un chat: "Tú no puedes estar en el mismo lugar con tu agresor".

Abogado de Naldy Saldaña revela qué declararon las integrantes de La Bella Luz

Israel Castillo indicó que estuvo presente durante las declaraciones de dos integrantes de La Bella Luz ante la Depincri de San Juan de Lurigancho. Según explicó, las vocalistas fueron consultadas sobre si tenían conocimiento de los hechos que denunciaba Naldy Saldaña antes de que estos fueran difundidos por los medios de comunicación.

"Al tener conocimiento de esos chats, esta defensa ha participado en la declaración de dos integrantes, a la cual se le hizo la pregunta a una si tenía conocimiento de estos hechos antes de que se publiciten en los medios de comunicación, a lo cual dijo que no tenía conocimiento", señaló el abogado.

Sin embargo, Castillo aseguró que una segunda integrante recibió la misma pregunta y su respuesta fue diferente. "La segunda persona se le hizo la pregunta textualmente lo que dice el chat y que ella se ratifique en lo que había dicho porque ella dijo: ‘Tú no puedes estar en el mismo lugar con tu agresor’", explicó.

Las declaraciones mencionadas corresponden a integrantes que acudieron a declarar en el marco de la investigación. Entre las vocalistas que fueron abordadas por la prensa se encuentran Anely Dávila, Fernanda Urbina, Mackeily Luján y Ariana González.

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Israel Castillo asegura que tiene chats que aún no fueron entregados al Ministerio Público

Magaly Medina también se pronunció sobre la aparente diferencia entre las declaraciones. "Hubo declaraciones contradictorias, mientras una siguió negando que no tenía ni idea de lo que pasaba, la otra sí se ratificó y dijo que sí tenía conocimiento", señaló la conductora. Asimismo, consideró llamativo que una de las integrantes mantuviera en su declaración lo expresado anteriormente en un chat. "Eso es fuerte, porque es una testigo que, digamos, de repente les aconsejaron que dijeran eso, pero ella está manteniendo lo que escribió en un chat, supongo", agregó.

El abogado también aclaró que los chats a los que hizo referencia todavía no fueron entregados a las autoridades, aunque aseguró que permanecen en poder de su defensa y que serán presentados cuando corresponda. "Acá existen los chats que todavía no se ha hecho llegar al Ministerio Público, pero lo tenemos nosotros para presentarlo en su momento", manifestó.