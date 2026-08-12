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El caso que involucra a Naldy Saldaña y César Sánchez, exdirector musical de La Bella Luz, sumó un nuevo capítulo este miércoles 12 de agosto. En medio de la investigación por la denuncia presentada por la cantante, las integrantes de la agrupación acudieron a la Depincri para brindar sus declaraciones, mientras el paradero de Sánchez continúa generando expectativa.

En exclusiva para 'América hoy', el abogado del músico se pronunció sobre la situación legal de su patrocinado y dejó una llamativa declaración sobre su futuro en la agrupación. El letrado afirmó que, si el proceso resulta favorable para Sánchez Chavesta, este podría retomar sus actividades en el grupo de cumbia con normalidad. Sin embargo, en medio de sus declaraciones, terminó revelando un dato clave: el paradero del artista de 50 años.

¿Dónde está César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz?

Mientras el caso continúa bajo investigación y nuevos testimonios de exintegrantes de la agrupación respaldan la versión de Naldy Saldaña sobre un presunto acoso sexual, hasta el momento no existe una orden de detención ni un impedimento de salida del país contra el músico. Esta situación generó preocupación y especulaciones sobre su posible paradero.

De hecho, durante la edición del martes 11 de agosto de 'América hoy', Janet Barboza cuestionó que César Sánchez no tuviera restricciones que le impidieran abandonar el territorio nacional y planteó la posibilidad de que estuviera evaluando escapar de la justicia.

Sin embargo, las dudas fueron despejadas un día después por su abogado, quien aseguró que su patrocinado permanece en Lima y negó que tenga intenciones de evadir a las autoridades.

"Él está siguiendo las cosas de acuerdo a ley, está en Lima, está cumpliendo con el debido proceso, con la presentación", señaló el abogado.

César Sánchez Chavesta podría retornar a La Bella Luz

En medio de la investigación que enfrenta, el abogado de César Sánchez también se refirió a la posibilidad de que el exdirector musical vuelva a integrar La Bella Luz. Según explicó, si el proceso concluye a favor de su patrocinado y se determina que no es responsable de los hechos que se le atribuyen, no existiría impedimento para que retome sus funciones dentro de la agrupación.

El letrado sostuvo que Chavesta es un trabajador que depende de sus ingresos para sostener a su familia y cuestionó que, mientras no exista una decisión judicial en su contra, sea señalado públicamente como culpable.

Asimismo, recordó que Óscar Custodio, representante de La Bella Luz, ya había dejado abierta la posibilidad de que el músico regrese a la orquesta si finalmente el caso tiene un desenlace favorable para él.