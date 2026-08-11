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Federico Salazar sorprendió al realizar un inesperado comentario sobre Rebeca Escribens mientras le daba el pase para iniciar su bloque de espectáculos en América TV. "Yo la tengo en mi mesa de noche, pero acá la tienen ustedes", dijo el periodista, generando diversas reacciones en redes sociales.

El conductor de noticias no tardó en aclarar su comentario y explicó que hacía referencia al libro 'El derecho de renacer', ejemplar que la actriz le habría regalado.

Federico Salazar sorprende con comentario al presentar a Rebeca Escribens

El momento ocurrió cuando Federico Salazar culminó su participación en 'América Noticias', espacio que conduce junto a Verónica Linares. Como parte de la programación de América TV, el periodista debía darle el pase a Rebeca Escribens, quien está a cargo del bloque de espectáculos.

Fue entonces cuando el comunicador pronunció la frase que llamó la atención de los televidentes: "Sí, vamos con Rebeca, yo la tengo en mi mesa de noche, pero acá la tienen ustedes". El comentario generó reacciones debido a que, fuera de contexto, podía interpretarse con un doble sentido.

Inmediatamente después, el periodista explicó a qué se refería con tener a la actriz en su "mesa de noche". "Tu libro, pues, tu libro que me regalaste", aclaró, haciendo referencia al ejemplar de 'El derecho de renacer' que, según lo señalado, le habría obsequiado la conductora.

Rebeca Escribens responde a la broma de Federico Salazar

Tras escuchar las palabras de su compañero, Rebeca Escribens decidió continuar con el bloque de espectáculos y respondió con naturalidad ante la inesperada situación.

"Gracias, Fede, por tenerme tan cerquita. Buenos días en casa y buenos días en piso y en el switcher también. Vamos a empezar rápidamente con las noticias del espectáculo", expresó la conductora.

El intercambio entre ambos no pasó desapercibido en redes sociales. Algunos usuarios reaccionaron al comentario del periodista y dejaron algunos mensajes: "Menos mal lo conocemos, sino ya estaría denunciado", "Ya está mayor como para esas bromitas" y "Tiene su jale", entre otras reacciones.