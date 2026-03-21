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Espectáculos

Onelia Molina se solidariza con Alejandra Baigorria tras el polémico ampay de Said Palao: "Sé lo que puede sentir"

La odontóloga expresó su apoyo a Alejandra Baigorria, quien aún no ha decidido si perdonará a Said Palao tras el escandaloso ampay que protagonizó en Argentina.

Onelia Molina se pronunció por primera vez sobre Ale Baigorria. Foto: composición LR/América TV/Instagram
Onelia Molina se pronunció por primera vez sobre Ale Baigorria. Foto: composición LR/América TV/Instagram

Onelia Molina expresó su respaldo a Alejandra Baigorria, quien atraviesa un momento difícil tras el polémico ampay que involucra a Said Palao. “Sí, claro que sí. Yo más que nadie sé lo que puede sentir y es difícil”, declaró la odontóloga por primera vez sobre la empresaria.

Luego de confirmar el fin de su relación con Mario Irivarren, Onelia Molina continuó con su participación en ‘Esto es guerra’, donde dejó en claro que prefiere no volver a pronunciarse sobre el escándalo que involucró a su expareja durante una despedida de soltero en Argentina.

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Onelia Molina se pronuncia por primera vez sobre Ale Baigorria

Tras varios días de controversia, Onelia Molina decidió dejar atrás las diferencias con Alejandra Baigorria y mostrarse solidaria frente a las críticas que ha recibido la empresaria. En declaraciones para ‘Más Espectáculos’, la competidora reconoció que comprende el dolor que atraviesa la ‘Gringa de Gamarra’ debido al escándalo mediático.

“Sí, claro que sí. Yo más que nadie sé lo que puede sentir y es difícil”, reiteró Molina, aunque evitó emitir una opinión sobre una posible reconciliación entre Baigorria y Said Palao. Su postura se mantuvo cautelosa, enfocándose únicamente en el aspecto emocional del momento.

La odontóloga también se mostró activa en redes sociales, en las que agradeció públicamente el respaldo de su hermano Leonardo Molina. “Que no me falte nunca mi hermano, porque con él aprendí lo que es amor incondicional”, escribió. Asimismo, compartió un video promocional con indirecta relacionado con su ruptura, haciendo alusión a “mantener lejos lo que no suma”.

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Ale Baigorria asegura que aún vive con Said Palao tras ampay

La exchica reality reapareció públicamente para referirse al ampay protagonizado por su esposo en Argentina. En declaraciones para ‘Amor y fuego’, la empresaria reveló que, pese a la crisis, ambos continúan viviendo bajo el mismo techo.

“Comunicación entre sí, lo normal, pero estamos viendo cómo vamos a hacer. Él está en la casa también, no les voy a mentir”, afirmó la aún esposa de Said Palao. La empresaria también confesó que necesita tiempo para procesar lo ocurrido y evitar decisiones impulsivas. “Te juro que necesito un tiempo. Se lo he dicho a Said. Necesito mi espacio, necesito pensar realmente para no tomar una decisión ni en caliente ni ser tan emocional”, expresó.

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