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Pamela López protagoniza tenso momento en auto de su nuevo saliente y destapan el inesperado motivo: "Le reclama algo"

Pamela López fue captada seria e incómoda junto a Franco Portales durante un recorrido en camioneta. Las imágenes de 'Amor y fuego' mostraron una discusión antes de que ambos terminaran besándose.

Pamela López dejó atrás a Paul Michael y se luce con empresario. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Pamela López dejó atrás a Paul Michael y se luce con empresario. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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'Amor y fuego' difundió imágenes de un encuentro entre Pamela López y Franco Portales, su actual saliente. La influencer fue vista mientras esperaba al empresario y, posteriormente, durante un trayecto en una lujosa camioneta en el que ambos protagonizaron un momento de evidente tensión.

Las cámaras del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre siguieron los movimientos de la pareja hasta los exteriores de la vivienda de la trujillana. Aunque no se pudo escuchar la conversación entre ambos, los gestos de la conductora y las reacciones de Portales fueron interpretados por el reportero como señales de un posible reclamo. Minutos después, la situación dio un giro y ambos terminaron protagonizando un apasionado beso.

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Pamela López y Franco Portales protagonizan airada discusión

Las imágenes difundidas por 'Amor y fuego' muestran a Pamela López después de un almuerzo con amigos. La animadora se desplazó hacia una calle cercana, donde aparentemente había coordinado encontrarse con Franco Portales. Sin embargo, la espera habría generado incomodidad en la también figura pública.

Cuando finalmente apareció la camioneta en la que se movilizaba su saliente, la aún esposa de Christian Cueva subió al vehículo y continuó el recorrido junto al empresario. Durante los primeros minutos del trayecto, ella permaneció seria y mantuvo puestos sus lentes de sol, mientras que él realizaba diferentes movimientos con las manos.

La escena llamó la atención del reportero del programa de Willax, quien observó una posible discusión entre ambos. "Como que le reclama algo", comentó durante la emisión, al referirse a los gestos que Pamela López realizaba dentro del vehículo.

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¿Qué hizo Franco Portales al ver molesta a Pamela López?

En medio del trayecto, Franco Portales detuvo la camioneta en un grifo. El saliente de Pamela López descendió del vehículo y se dirigió hasta una tienda ubicada dentro del establecimiento para realizar una compra.

De acuerdo con la narración presentada por 'Amor y fuego', Franco habría buscado cambiar el ánimo de la exintegrante de 'La granja VIP' después del momento de tensión que habían protagonizado. El detalle registrado por las cámaras fue que regresó al vehículo con una cerveza.

La escena continuó con ambos dentro de la camioneta hasta llegar a los exteriores de la vivienda de Pamela López. Para entonces, la tensión que se había evidenciado al inicio del recorrido parecía haber quedado atrás.

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Pamela López y su nuevo saliente se reconcilian con apasionado beso

Al llegar a la vivienda de López, las cámaras registraron el momento que terminó marcando el desenlace del encuentro. Franco Portales y la animadora protagonizaron un apasionado beso antes de separarse.

La muestra de afecto ocurrió pocos minutos después de las imágenes en las que Pamela aparecía seria e incómoda dentro del vehículo. El episodio permitió observar que, pese al aparente intercambio que tuvieron durante el trayecto, ambos continuaron juntos hasta llegar al domicilio de la conductora.

El beso también reforzó la atención sobre el vínculo que mantienen Pamela López y Franco Portales, quienes ya habían sido captados anteriormente compartiendo momentos de cercanía. En esta ocasión, el programa mostró primero una faceta tensa del encuentro y luego una escena romántica.


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