HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Carlos Galdós conmueve al revelar cuántos años de vida le quedan y deja sensible mensaje: “Qué hice con el tiempo que me tocó”

A sus 51 años, el conductor de TV y locutor radial Carlos Galdós utilizó sus redes sociales para contar sobre el tiempo que le queda por vivir y las decisiones que piensa tomar de ahora en adelante.

Carlos Galdós actualmente se desempeña como locutor radial. Foto: Composición LR/Facebook
Carlos Galdós actualmente se desempeña como locutor radial. Foto: Composición LR/Facebook
Escuchar
Resumen
Compartir

Carlos Galdós desató una ola de comentarios tras compartir una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y la manera en que ha decidido afrontar esta nueva etapa de su vida. El conductor radial, que actualmente tiene 51 años, reveló que, según una planificación personal, calcula que le quedan solo 33 años de vida.

Aunque reconoció que la idea puede sonar deprimente, el presentador aseguró que pensar en el tiempo de esa manera lo está ayudando a vivir mejor. En una extensa reflexión, explicó que no le teme a la vejez y que, por el contrario, la considera una etapa que permite mirar hacia atrás con mayor claridad y preguntarse qué hizo con los años que le tocaron vivir. "¿Qué hice con el tiempo que me tocó?", se cuestionó en sus redes sociales.

La publicación de Carlos Galdós se hizo viral rapidamente. Foto: Facebook.

La publicación de Carlos Galdós se hizo viral rapidamente. Foto: Facebook.

PUEDES VER: Carlos Galdós recuerda cómo a los 47 años conoció a su padre en su lecho de muerte: "Crecí sin él, lleno de rencor..."

lr.pe

Carlos Galdós habla del tiempo de vida que le queda

"Tengo 51 años y, según mi propia planificación, me quedan aproximadamente 33 años", escribió Carlos Galdós al iniciar su reflexión. El comunicador aclaró que esta idea no lo lleva a lamentarse por el paso del tiempo, sino a tomar mayor conciencia sobre la importancia de aprovecharlo. "Puede sonar como una idea deprimente, pero la verdad es que me está ayudando a vivir mejor", compartió.

El recordado conductor de 'La noche es mía' también dejó en claro que no ve la vejez como algo negativo. "No odio la vejez, al contrario, la honro", manifestó. Para él, llegar a esa etapa permite observar la vida desde otra perspectiva y hacerse una pregunta que considera fundamental. "¿Qué hice con el tiempo que me tocó? Según explicó, cuando una persona entiende que el tiempo no es infinito, algunas preocupaciones comienzan a perder relevancia.

PUEDES VER: Carlos Galdós prohíbe al novio de su hija dormir en su casa y lanza dura advertencia: "¿Quieres privilegios de adulto? Págate tus cuentas"

lr.pe

Carlos Galdós da sensible mensaje sobre aprovechar la vida

Carlos Galdós señaló que las discusiones absurdas, los problemas cotidianos, el orgullo y la necesidad de tener siempre la razón comienzan a verse bastante más pequeños cuando se toma verdadera conciencia del paso del tiempo. En cambio, aseguró que otras cosas adquieren un valor mucho mayor.

"Decir ‘te quiero’, pedir perdón, abrazar, cuidar tus vínculos, hacer eso que llevas años postergando, estar presente", enumeró el conductor radial.

A partir de esa reflexión, Galdós también se planteó varias preguntas sobre lo que quiere hacer con los años que le quedan por delante. "¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda?, ¿con quién quiero compartirlo? y ¿qué cosas ya no quiero seguir desperdiciando?", finalizó.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Carlos Galdós recuerda cómo a los 47 años conoció a su padre en su lecho de muerte: "Crecí sin él, lleno de rencor..."

Carlos Galdós recuerda cómo a los 47 años conoció a su padre en su lecho de muerte: "Crecí sin él, lleno de rencor..."

LEER MÁS
Carlos Galdós prohíbe al novio de su hija dormir en su casa y lanza dura advertencia: "¿Quieres privilegios de adulto? Págate tus cuentas"

Carlos Galdós prohíbe al novio de su hija dormir en su casa y lanza dura advertencia: "¿Quieres privilegios de adulto? Págate tus cuentas"

LEER MÁS
Carlos Galdós sorprende con mensaje a Federico Salazar tras ser captado con Erika Manrique: "La nariz la has metido donde no debías"

Carlos Galdós sorprende con mensaje a Federico Salazar tras ser captado con Erika Manrique: "La nariz la has metido donde no debías"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

Naldy Saldaña muestra chats con compañeras de La Bella Luz que evidenciarían su conocimiento sobre el acoso que sufría

LEER MÁS
Silvia Cornejo pone fin a 11 años de relación con Jean Paul Gabuteau tras polémico ampay de su esposo: “Estoy embarazada”

Silvia Cornejo pone fin a 11 años de relación con Jean Paul Gabuteau tras polémico ampay de su esposo: “Estoy embarazada”

LEER MÁS
Revelan que cantante de 'Amor rebelde' salió asustada tras reunión con Óscar Junior, líder de La Bella Luz: "Sus intenciones eran otras"

Revelan que cantante de 'Amor rebelde' salió asustada tras reunión con Óscar Junior, líder de La Bella Luz: "Sus intenciones eran otras"

LEER MÁS
Jean Paul Gabuteau es captado besando a su expareja tras rumores de embarazo de su esposa Silvia Cornejo

Jean Paul Gabuteau es captado besando a su expareja tras rumores de embarazo de su esposa Silvia Cornejo

LEER MÁS
María Pía Copello sorprende al revelar detalles desconocidos de su encuentro con futbolista Ferrán Torres: "Tragos van, tragos vienen"

María Pía Copello sorprende al revelar detalles desconocidos de su encuentro con futbolista Ferrán Torres: "Tragos van, tragos vienen"

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025