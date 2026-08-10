Carlos Galdós conmueve al revelar cuántos años de vida le quedan y deja sensible mensaje: “Qué hice con el tiempo que me tocó”

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Carlos Galdós desató una ola de comentarios tras compartir una profunda reflexión sobre el paso del tiempo y la manera en que ha decidido afrontar esta nueva etapa de su vida. El conductor radial, que actualmente tiene 51 años, reveló que, según una planificación personal, calcula que le quedan solo 33 años de vida.

Aunque reconoció que la idea puede sonar deprimente, el presentador aseguró que pensar en el tiempo de esa manera lo está ayudando a vivir mejor. En una extensa reflexión, explicó que no le teme a la vejez y que, por el contrario, la considera una etapa que permite mirar hacia atrás con mayor claridad y preguntarse qué hizo con los años que le tocaron vivir. "¿Qué hice con el tiempo que me tocó?", se cuestionó en sus redes sociales.

La publicación de Carlos Galdós se hizo viral rapidamente. Foto: Facebook.

Carlos Galdós habla del tiempo de vida que le queda

"Tengo 51 años y, según mi propia planificación, me quedan aproximadamente 33 años", escribió Carlos Galdós al iniciar su reflexión. El comunicador aclaró que esta idea no lo lleva a lamentarse por el paso del tiempo, sino a tomar mayor conciencia sobre la importancia de aprovecharlo. "Puede sonar como una idea deprimente, pero la verdad es que me está ayudando a vivir mejor", compartió.

El recordado conductor de 'La noche es mía' también dejó en claro que no ve la vejez como algo negativo. "No odio la vejez, al contrario, la honro", manifestó. Para él, llegar a esa etapa permite observar la vida desde otra perspectiva y hacerse una pregunta que considera fundamental. "¿Qué hice con el tiempo que me tocó? Según explicó, cuando una persona entiende que el tiempo no es infinito, algunas preocupaciones comienzan a perder relevancia.

Carlos Galdós da sensible mensaje sobre aprovechar la vida

Carlos Galdós señaló que las discusiones absurdas, los problemas cotidianos, el orgullo y la necesidad de tener siempre la razón comienzan a verse bastante más pequeños cuando se toma verdadera conciencia del paso del tiempo. En cambio, aseguró que otras cosas adquieren un valor mucho mayor.

"Decir ‘te quiero’, pedir perdón, abrazar, cuidar tus vínculos, hacer eso que llevas años postergando, estar presente", enumeró el conductor radial.

A partir de esa reflexión, Galdós también se planteó varias preguntas sobre lo que quiere hacer con los años que le quedan por delante. "¿Qué quiero hacer con el tiempo que me queda?, ¿con quién quiero compartirlo? y ¿qué cosas ya no quiero seguir desperdiciando?", finalizó.