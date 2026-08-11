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¿Se casaron? Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez emocionan con posible boda secreta tras aparecer con anillos

¡Siuuuu! Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez encendieron las redes sociales por su posible boda secreta tras compartir una foto en la que ambos lucen anillos de matrimonio.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez encienden rumores de una posible boda. Foto: composición LR/ELLE/Instagram/giorginagio
Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez encienden rumores de una posible boda. Foto: composición LR/ELLE/Instagram/giorginagio
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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez volvieron a causar revuelo entre sus seguidores luego de compartir una fotografía que avivó los rumores de una posible boda secreta. La pareja apareció luciendo alianzas doradas en el dedo anular de la mano izquierda, mientras que en el fondo de la imagen también se alcanza a distinguir el anillo de compromiso de la influencer.

La publicación fue compartida este 11 de agosto, exactamente un año después de que ambos sorprendieran al anunciar su compromiso. La imagen, acompañada únicamente por las iniciales 'C' y 'G' y un corazón, generó especulaciones entre sus seguidores.

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprenden al mostrar anillos

La fotografía publicada por Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez sorprendieron a todos por una posible boda secreta. En primer plano se observa la mano del futbolista sobre la de la influencer, ambos aparentemente vestidos de blanco y luciendo alianzas doradas en el dedo anular de la mano izquierda, donde tradicionalmente se utilizan las joyas de compromiso y matrimonio.

El detalle no pasó desapercibido entre sus seguidores, especialmente porque en la imagen también aparece, aunque de manera más borrosa, el anillo de compromiso que la estrella internacional recibió del popular CR7. La combinación de ambos elementos hizo crecer las versiones sobre una posible supuesta boda secreta de la pareja.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez. Foto: Instagram

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Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez tenían planeado casarse

Los rumores sobre una posible boda comenzaron a tomar mayor fuerza después de su compromiso. Tras anunciar que darían este importante paso en su relación, trascendió que la pareja estaría planeando celebrar su boda durante el segundo semestre del año.

La fecha habría estado relacionada con la agenda profesional de Cristiano Ronaldo, quien se encontraba concentrado en los partidos del Mundial 2026 con la Selección Portuguesa. De esta manera, el segundo semestre representaba un momento más conveniente para el futbolista, quien podría tener mayor tranquilidad y menos presiones profesionales para celebrar su matrimonio.

Aunque hasta ahora lo único que había sido confirmado era su compromiso, los rumores sobre una posible ceremonia se intensificaron en los últimos días. Ahora, la fotografía compartida por ambos vuelve a colocar la supuesta boda en el centro de la atención.

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