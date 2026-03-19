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Mario Irivarren abandona Lima tras confirmar infidelidad a Onelia Molina en Argentina

Luego de que Onelia Molina anunciara públicamente que no volvería con Mario Irivarren tras el ampay en Argentina y lo bloqueara de sus redes sociales, el exchico reality decidió irse de la capital.   

Mario Irivarren y Onelia Molina estuvieron juntos por más de tres años. Foto: Composición LR/Instagram.
Mario Irivarren y Onelia Molina estuvieron juntos por más de tres años. Foto: Composición LR/Instagram.

Mario Irivarren decidió abandonar Lima tras confirmar que le fue infiel a Onelia Molina en Argentina, luego del ampay en el que se le vio besándose con dos chicas en un yate. Esto provocó que la modelo anunciara públicamente que da por finalizada su relación de tres años y descartara regresar con él.

Frente a este contexto, el conductor del podcast 'La manada' fue captado por el portal Instarándula en el nuevo aeropuerto Jorge Chávez con su maleta, haciendo cola para abordar un avión. Sin embargo, la página no reveló si su destino es otra ciudad del país o un viaje al extranjero.

PUEDES VER: Mario Irivarren reconoce que Onelia Molina fue la mejor pareja de su vida y lamenta haberla traicionado: "Nunca estuve a la altura"

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Mario Irivarren es visto en aeropuerto, pero nadie se le acercó tras ampay en Argentina

Según las imágenes de Instarándula, Mario Irivarren, de 34 años, fue visto mirando constantemente su celular mientras hacía cola y usaba sus audífonos. Vestía un buzo negro, polo y gorra de color blanca.

A pesar de ser un personaje público, ninguna persona dentro del aeropuerto se le acercó para pedirle una foto o unos saludos. Cabe recordar que el exchico reality anunció el 18 de octubre que se ausentaría algunos días de su podcast 'La manada', luego del comunicado de Onelia Molina en el que ponía fin a su relación, lo bloqueara de todas sus redes sociales y que no retornaría con él.

PUEDES VER: Mario Irivarren le pide perdón a Onelia Molina tras reconocer error por ampay en Argentina: "Soy consciente de que la perdí"

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Mario Irivarren admite que Onelia Molina fue la mejor mujer que ha conocido

Mario Irivarren se presentó los últimos minutos de su programa ‘La manada’ para pedirle perdón a Onelia Molina y lamentar su traición. Además, reconoció que la había perdido para siempre y que nunca estuvo a la altura de su ahora exnovia, a quien calificó como “la mejor mujer”.

“Decirle a Onelia que, sin duda alguna, es la mejor mujer que he conocido en mi vida y que lamentablemente soy consciente de que nunca estuve a la altura. Yo lo sé. Soy perfectamente consciente de que la perdí. Me toca asumirlo, me toca asimilarlo, me toca aprender a sobrellevarlo. Por mi parte es todo lo que tengo que decir”, expresó el modelo.

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