Los restos de Jhon Leyva, reconocido promotor de eventos folclóricos, serán velados en el Huaralino Internacional, considerado el centro de convenciones más icónico y grandes de Lima Norte. A través de un comunicado, la familia de Leyva informó que el homenaje póstumo se realizará desde las 11:00 a.m.

"Familiares, amigos y seres queridos invitan a acompañar su velatorio y despedida, uniéndonos en oración y recuerdo por su vida", se lee en la misiva publicada en redes sociales. Además de su importancia en la música tropical peruana, el espacio fue el lugar de trabajo de John Leyva, donde organizó diversos conciertos a lo largo de su carrera.

Velatorio de Jhon Leyva

Reconocido promotor de eventos es asesinado en San Martín de Porres

Durante la madrugada del domingo 15 de marzo, el productor de eventos Jhon Edwin Leyva Zorrilla fue asesinado en los exteriores del local Imperial de Pro, ubicado San Martín de Porres. Un grupo de sicarios interceptó al joven, quien se dirigía a descansar dentro de un auto rojo.

Testigos indicaron que, antes de ingresar al vehículo, los sicarios dispararon unas 15 veces desde un auto plateado. Leyva venía siendo extorsionado desde 2023, según fuentes policiales. Previamente, el empresario había denunciado que bandas delincuenciales de Trujillo le exigían cupos para que pudiera trabajar y no atentaran contra su familia.

Sonia Morales exige justicia por el asesinato de Jhon Leyva

La cantante Sonia Morales alzó su voz para exigir justicia por el asesinato del promotor de eventos Jhon Leyva. Además, la 'Patrona del folclore' exigió medidas urgentes para combatir la delincuencia que flagela no solo al sector artístico sino también a la ciudadanía.

A través de redes sociales, Morales declaró: "Hasta cuándo la inseguridad. Nadie está a salvo con tanta delincuencia. ¿Cómo se puede quitar la vida de un ser humano como si no valiera nada? Pedimos al gobierno que haga algo contra la delincuencia".