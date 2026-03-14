Ernesto Pimentel, conocido por interpretar a la Chola Chabuca, hizo una pausa en su programa 'El reventonazo de verano' para enviar un mensaje de apoyo a la bailarina Angye Zapata tras el asesinato de su expareja, Jean Paul Guerrero Rebaza, ocurrido el pasado 10 de marzo.

Durante la emisión del sábado 14 de marzo, la Chola Chabuca expresó su solidaridad con la bailarina, quien en varias ocasiones participó en el programa. “Te abrazo, te espero y mi llamado, no sé si de indignación o de tristeza”, expresó.

La Chola Chabuca se dirige a Angye Zapata por la muerte de su expareja

En medio de la transmisión de 'El reventonazo de verano', Ernesto Pimentel decidió dedicar unos minutos para pronunciarse sobre la difícil situación que atraviesa Angye Zapata tras el asesinato de su expareja.

“Mi solidaridad con Angie Zapata, con su hija, con su familia y más allá de lo que puedan decir, yo estoy hablando de la persona que es mi compañera”, manifestó el artista y reiteró su respaldo personal hacia la joven, enviándole un mensaje de ánimo ante la difícil situación que enfrenta.

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¿Quién fue la expareja de Angye Zapata?

La expareja de Angye Zapata, Jean Paul Guerrero Rebaza, fue asesinado el 10 de marzo en la cuadra 50 de la avenida Óscar R. Benavides, en la urbanización San Joaquín, en la zona conocida como exColonial.

Guerrero Rebaza evitaba aparecer en cámaras y prefería mantenerse alejado de la exposición pública. Sin embargo, se conoció que contaba con antecedentes policiales y que en el pasado habría estado relacionado con distintos episodios investigados por las autoridades, entre ellos presuntos vínculos con tráfico ilícito de drogas y tenencia ilegal de armas.

Uno de los momentos más recordados de la expareja de Angye Zapata fue en una transmisión en vivo del streamer Diealis en Kick, en la que participaba la bailarina desde un restaurante en Miraflores, la llegada repentina de Jean Paul Guerrero Rebaza generó tensión y obligó a interrumpir momentáneamente la transmisión.