Una acalorada discusión en el distrito de El Agustino terminó en tragedia. Juan Pablo Choque Huacles, quien se desempeñaba como colaborador en la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de San Luis, perdió la vida tras recibir varias puñaladas en el pecho, pese a los intentos de auxilio de su hijo mayor. El hecho se produjo luego de que el occiso reclamara a uno de sus vecinos retirar su vehículo, el cual se encontraba mal estacionado y bloqueaba la puerta de ingreso a la vivienda de su progenitor.

Según relatan parientes del fallecido, el propietario del automóvil junto con sus familiares reaccionaron con hostilidad ante la exigencia de mover la unidad, lo que provocó el enfrentamiento. Durante el altercado, su esposa sufrió una lesión en un brazo, mientras que su descendiente mayor necesitó más de 20 puntos de sutura en la cabeza, la espalda y los brazos.

TE RECOMENDAMOS TC DEFINE EL FUTURO DE CERRÓN Y ELIO RIERA EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD #FEEG2026

“Yo llegué a la mitad de la pelea. Si hubiera llegado antes, tal vez, también estaría muerta. Él estaba por retomar una carrera (profesional) que quería cumplir. Me siento muy mal porque la justicia no lo toma en serio. Pido al gobierno que tome acciones (contra los acusados)”, señaló su esposa.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Los videos del fatal incidente registran los instantes de desesperación que vivió Juan Pablo Choque Yuganqui al tratar de auxiliar a su padre. Estas imágenes serán analizadas por el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de El Agustino y servirán como elemento clave para identificar a todas las personas que participaron en la pelea que terminó en un homicidio.

PUEDES VER: Hombre vive desde hace 26 años frente al mar en una casa que construyó con palos y materiales que dejó la marea

Menor de edad entre los sospechosos del asesinato

Cuatro personas aparecen implicadas en el asesinato de Juan Pablo Choque Huacles. Ellos serían Alexis Yoel Faustino Ramos, señalado como el presunto portador del arma con la que se produjo el ataque; Bryan Victorio Faustino Ramos, Adrián Jorman Lazo Faustino y un menor de edad de iniciales J. L. F., quienes participaron en la pelea.

Aunque la Policía informó que uno de los involucrados fue detenido, su pareja exige medidas de seguridad para ella y su familia, pues estas personas residen en la misma zona donde actualmente vive junto a sus dos hijos.

“Tengo miedo. Pensé que la cosa quedaba ahí, pero ayer, después del entierro, pasaron dos motos (lineales) y (los pasajeros) señalaron a mi hijo menor (como amenaza)”, sentenció.