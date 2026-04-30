Gisela Valcárcel, una de las figuras más icónicas de la televisión peruana, no solo viene preparando su esperado regreso a la pantalla chica con Panamericana Televisión, sino que también trabajaba en silencio en otro gran sueño personal. La conductora de 63 años sorprendió al revelar que construyó desde cero su lujosa casa de playa en Naplo y mostró el impactante antes y después de la moderna vivienda de cuatro pisos.

La popular 'Señito' acompañó la publicación con un mensaje sobre perseverancia y fe en los proyectos personales. “Construir tu fortaleza exige dejar ir lo que ya no sirve, ponerte el casco, meterte al barro y confiar en la visión que otros todavía no pueden ver”, expresó en un post en su cuenta personal de Instagram.

Gisela Valcárcel comparte emotivo mensaje tras la construcción de su casa. Foto: Instagram

Gisela impacta al mostrar su casa de playa con inspirador mensaje

La madre de Ethel Pozo sorprendió al enseñar parte del proceso de construcción de su nueva casa de playa. Según mostró en sus fotografías, decidió demoler la estructura anterior para empezar completamente desde cero. “Hace un tiempo vi cómo para levantar mi sueño, debía primero tirar todo y dejar el terreno vacío, listo para empezar”, escribió la conductora.

En las imágenes también se aprecia a la 'Reina de la televisión' supervisando personalmente la obra, revisando detalles del diseño interior y coordinando con el equipo encargado. Además, compartió la reflexión que le dejó esta experiencia. “A veces debes dejar atrás lo que ya no da para más, dale valor a tu intuición y deseos, son importantes. Confía en quienes al escuchar tu visión, tus sueños, te miran y dicen: vamos, lo lograremos”, señaló.

Gisela Valcárcel vuelve a la televisión con un programa de baile

La recordada conductora de 'El gran show' confirmó su esperado regreso a la pantalla chica de la mano de Panamericana Televisión con un programa de baile producido por GV Producciones, que se emitirá los sábados y será grabado en una nueva locación debido a que el canal está ocupado con otros proyectos.

"Me hubiera encantado, no saben cómo, hacerlo en la 'Esquina de la televisión', pero Panamericana se ha dedicado a estrenar tanto que entre JB, 'Al sexto día', ahora 'Doctor de guardia', 'Andrea', el magazine que dentro de poco estrenamos. Bueno, los sets están más que ocupados”, confesó en una transmisión en Instagram.