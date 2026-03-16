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Hija de Jaime Bayly celebra elegante boda religiosa y comparte imágenes de la fiesta con su hermana mayor

El fin de semana, Paola Bayly compartió momentos de la celebración, donde se le vio disfrutando de la fiesta junto a su esposo y su hermana mayor.

Hija de Jaime Bayly se casó por religioso. Foto: composición LR/Instagram
Hija de Jaime Bayly se casó por religioso. Foto: composición LR/Instagram

La hija del escritor peruano Jaime Bayly, Paola Bayly, celebró su boda religiosa el domingo 15 de marzo en Lima en una ceremonia exclusiva que reunió a familiares y amigos cercanos. La joven de 30 años compartió en redes sociales videos y fotografías de la celebración, en las que se le vio disfrutando del evento junto a su esposo Kyle y su hermana mayor Camila Bayly.

Las imágenes difundidas en historias de Instagram muestran momentos de la fiesta y la emoción de la novia durante la celebración, realizada en un elegante espacio abierto rodeado de naturaleza. En los registros también aparece la actriz Alessa Wichtel, quien asistió al evento y compartió algunas fotografías del matrimonio de su amiga.

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Paola Bayly se casó por religioso en exclusiva ceremonia en Lima

La ceremonia religiosa de Paola Bayly se llevó a cabo en un ambiente campestre y privado, donde la pareja celebró su unión rodeada de sus seres queridos. La joven ya había contraído matrimonio por civil el 12 de noviembre de 2025 en Nueva York, ocasión en la que compartió fotografías junto a su padre, Jaime Bayly, y su madre Sandra Masías.

En las imágenes de la boda religiosa difundidas en redes sociales, Paola Bayly aparece bailando y celebrando con su esposo Kyle, mientras disfruta del evento junto a su familia y amigos cercanos. Uno de los momentos más comentados fue cuando su hermana Camila Bayly la acompañó hasta el altar en medio de aplausos de los asistentes.

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¿Jaime Bayly asistió a la boda religiosa de su hija Paola?

Uno de los aspectos que llamó la atención fue la ausencia del escritor Jaime Bayly en las fotografías compartidas de la ceremonia religiosa. El autor, quien actualmente reside en Estados Unidos, no apareció en las imágenes difundidas por los asistentes ni publicó fotografías del evento en sus redes sociales.

Sin embargo, el escritor sí estuvo presente en la boda civil celebrada en Nueva York en noviembre de 2025. En su columna titulada ‘La fiesta inolvidable’, el ‘Niño terrible’ reveló que antes de esa ceremonia su hija le hizo una dura confesión sobre su relación familiar. Según relató, Paola le envió un mensaje en el que expresaba su molestia por la relación que mantenían. “Pensé que no me invitaría. No hace mucho me escribió un correo diciendo que estaba cansada de ser mi hija (…) ¿Por qué se había cansado de ser mi hija? Porque soy un padre desastroso, un padre ausente”, escribió.

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