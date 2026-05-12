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La reciente controversia en torno a Jefferson Farfán volvió a captar la atención pública luego de que se conocieran nuevos detalles sobre el proceso de alimentos que mantiene con Darinka Ramírez. El exseleccionado peruano decidió pronunciarse mediante un recurso legal en el que explica las razones por las que solicitó reducir la pensión destinada a su última hija.

El documento, difundido por el programa televisivo 'Amor y fuego', expone la postura del exfutbolista respecto a la manutención de la menor. Según la apelación presentada, la Foquita considera que el monto solicitado actualmente responde a criterios de proporcionalidad y corresponsabilidad económica entre ambos padres.

Jefferson Farfán explica por qué pidió reducir la pensión para la hija de Darinka Ramírez

De acuerdo con la información revelada en televisión, Jefferson Farfán pidió que la pensión de alimentos para su hija con Darinka Ramírez sea reducida a S/4.240. En el recurso legal presentado por el exjugador de Alianza Lima se sostiene que la cifra planteada resulta suficiente para cubrir las necesidades de la menor y se ajusta a la capacidad económica de ambos progenitores.

Dentro del documento también se señala que la influencer cuenta con ingresos propios. La defensa del exfutbolista remarcó que la madre de la menor trabaja actualmente y posee emprendimientos personales, motivo por el cual considera que ambos deben asumir de manera equilibrada los gastos relacionados con la crianza de su hija.

“Resulta suficiente para cubrir las necesidades reales de la menor, es proporcional a la capacidad económica de ambos progenitores y acorde con los principios de razonabilidad y corresponsabilidad”, se lee en parte del escrito difundido por el espacio de espectáculos.

Asimismo, el texto legal agrega que Darinka Ramírez habría reconocido públicamente que participa económicamente en los gastos de la menor. “La demandante omite considerar su propia capacidad económica. Sin embargo, reconoce que trabaja, tiene emprendimientos y ha señalado públicamente que cubre los gastos de la menor”, detalla el documento presentado por Jefferson Farfán.

Darinka Ramírez cuestiona a Jefferson Farfán

Días atrás, Darinka Ramírez se pronunció públicamente sobre el proceso de alimentos que mantiene con su expareja y aseguró que la suma mensual de S/7.000 que recibe para la manutención de su hija de 3 años no logra cubrir todos los gastos que demanda la menor.

Durante una entrevista concedida junto a su representante legal, Ramírez cuestionó la decisión del exfutbolista de solicitar una reducción en la pensión alimenticia. “Para mí, sí (es injusto), porque si tú dices que amas a tu hija, porque lo expone totalmente, ¿por qué reducir el monto?”, declaró a Trome.

Asimismo, remarcó que el dinero entregado por Jefferson Farfán está destinado únicamente al bienestar de la menor y no a gastos personales. Según sostuvo, el monto actual no alcanza para cubrir completamente las responsabilidades económicas relacionadas con la crianza de su hija. “Eso no es para mí, porque a las finales ni siquiera el monto que brinda cubre todas las necesidades de mi hija”, agregó.



