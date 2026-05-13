El chico reality quedó tendido en el suelo tras sufrir un fuerte impacto durante una prueba. Foto: Composición LR

El chico reality quedó tendido en el suelo tras sufrir un fuerte impacto durante una prueba. Foto: Composición LR

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Gabriel Meneses generó preocupación entre los seguidores de Esto es Guerra luego de sufrir una fuerte caída durante una de las competencias del programa. El accidente ocurrió mientras participaba en una prueba física y terminó impactando violentamente contra una estructura cercana a la piscina.

Tras el incidente, el integrante de los ‘Combatientes’ fue atendido de emergencia y posteriormente confirmó que sufrió fracturas en las vértebras, por lo que fue sometido a diversos exámenes médicos para determinar la gravedad de sus lesiones.

Participante Gabriel Meneses reaparece tras sufrir accidente durante competencia

Tras lo ocurrido, el chico reality se presentó nuevamente ante las cámaras del programa, desde la clínica en la que permanece internado, y habló sobre el complicado momento que vivió luego de la caída mientras se enfrentaba a Raúl Carpena.

“Tengo una fractura en las vértebras. Me están trayendo los resultados de las resonancias para ver si es fractura en una o en dos. Lo que me tranquiliza es que puedo mover todo”, señaló el participante.

Asimismo, el también actor explicó cómo reaccionó su cuerpo luego del fuerte impacto que sufrió durante la competencia.

“Al caer me golpeé con mi propia rodilla y como que eso me noqueó un poco. Sentí todo el corrientazo atrás y era un dolor que me dejó en shock. Simplemente estaba concentrado en respirar”, agregó.

Padre de Gabriel Meneses revela detalles de su diagnóstico

Por su parte, Javier Meneses, el recordado conductor del programa ‘Zona de Impacto’ y padre del joven participante, brindó detalles sobre el estado de salud de su hijo y reveló que los médicos evalúan una posible intervención quirúrgica.

“Le han hecho una tomografía que no es 100% exacta. Ahí arroja que tiene fractura en la L2, que es como una vértebra. Está jod... y ahora con la resonancia vamos a ver, porque el doctor le dijo: ‘lo más posible es que te operemos’ y él obviamente no quiere operarse”, comentó.

Asimismo, también recordó los minutos posteriores al accidente y aseguró que Gabriel se quejaba fuertemente de los dolores que le dejó la caída.

“Se golpeó feo, pero con unos dolores... gritaba de dolor”, manifestó.