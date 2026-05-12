El influencer Jovia manifestó su temor a la reacción negativa de los cibernautas, pero espera que su mensaje ayude a otros a entender su situación emocional y su deseo de autenticidad. | Foto: TikTok/Instagram

El influencer Jovia manifestó su temor a la reacción negativa de los cibernautas, pero espera que su mensaje ayude a otros a entender su situación emocional y su deseo de autenticidad. | Foto: TikTok/Instagram

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El creador de contenido Jovia abrió su corazón para hablar de un tema privado. El último lunes 11 de mayo, el streamer peruano, quien meses atrás fue relacionado sentimentalmente con la modelo Suheyn Cipriani, se mostró apenado al hablar de su orientación. Según dijo, desde hace un tiempo tenía muchas dudas sobre si decirlo o no públicamente.

Jovia, natural de Trujillo, sorprendió a sus miles de seguidores al admitir que se siente atraído por personas de su mismo sexo. "Sí, gente, me gustan los hombres. Hace tiempo quería decirles esto, pero no sabía cómo, pero ya es tiempo", expresó el influencer.

Streamer Jovia habla de su orientación sexual

A través de un live en su cuenta de TikTok, Jovia mostró su lado más vulnerable al hablar abiertamente de su orientación sexual. "Gente, el día de hoy estoy haciendo este live porque durante semanas estaba pensando si contarles o no contarles. La verdad es que he conversado con mi familia, así que el día de ayer no hice live. Tuve que contarles a ellos primero", aclaró.

Luego, el ahora amigo de Suheyn Cipriani expresó su temor de que los cibernautas lo destrocen en las redes sociales. "La verdad es que no sé por dónde empezar, pero creo que esto aclarará las dudas de muchas personas. No sé si después de esto me juzguen o ya no me quieran. Me imagino que me va a llegar un montón de hate, algunos burlándose", agregó.

Jovia contó que, antes de revelar que se siente atraído por personas de su mismo género, no se encontraba bien sentimentalmente. "Por eso es que me sentía bajoneado y he estado desaparecido por redes. Espero que entienda mi decisión. No sé cómo lo vayan a recibir", concluyó el streamer peruano.

Como se recuerda, Jovia y Suheyn Cipriani alimentaron los rumores de una relación. Incluso, el joven viajó a Lima para conocer en persona a la modelo que pronto representará a Perú en el Miss Grand International All Stars. Sin embargo, hubo un desencuentro entre ambos y terminaron con el 'shipeo'.