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Monserrat Seminario revela conversaciones entre Melcochita y joven de 22 años con la que fue ampayado: "Cada día te amo más"

Melcochita, de 89 años, fue ampayado muy cariñoso con una joven de 22 años a quien consideraba como una hija. Tras esto, Monserrat Seminario, esposa del cómico, explotó y reveló chats entre ambos.

Melcochita y su enfermera se llevan 67 años de diferencia. Foto: Composición LR/Captura/ATV
Melcochita y su enfermera se llevan 67 años de diferencia. Foto: Composición LR/Captura/ATV
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La polémica alrededor de Melcochita continúa creciendo luego de que en 'Magaly TV: la firme' se difundieran imágenes del sonero compartiendo momentos cariñosos con una mujer de 22 años identificada como Heydi Amado Gálvez. El ampay, emitido el lunes 11 de mayo por Magaly Medina, mostró al artista muy cercano a la joven durante el último fin de semana, pese a que él aseguró que se trata únicamente de su “enfermera particular”.

Tras la difusión de las imágenes, Monserrat Seminario decidió romper su silencio ante las cámaras del programa de espectáculos y se mostró afectada e indignada por la situación. La piurana no solo cuestionó la nueva relación del cómico, sino que también expuso conversaciones privadas entre ambos, donde intercambian mensajes románticos y frases como: "Cada día te amo más", lo que dejó en evidencia el nivel de cercanía que mantienen.

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Monserrat Seminario revela chats entre Melcochita y su 'enfermera'

Durante su entrevista con 'Magaly TV: la firme', Monserrat Seminario confesó que desde hace algún tiempo sospechaba que existía una relación más que amical entre Melcochita y Heydi Amado Gálvez. Según relató, la joven de 22 años incluso llegó a vivir en su casa cuando todavía mantenía una relación sentimental con el sonero, situación que en ese momento no despertó mayores alarmas, pero que hoy toma un nuevo significado tras la difusión del ampay.

Las dudas de la piurana terminaron por confirmarse cuando llegaron a sus manos una serie de conversaciones privadas entre el cómico y quien sería su “enfermera particular”.

En los chats, expuestos parcialmente en el informe de Magaly Medina, se leen mensajes cargados de afecto. "Te amo, me avisas cuando llegas a la casa. Cada día te amo más", habría escrito Melcochita, mientras que la joven respondió: "Yo a ti, te amo mucho". Además, en el programa se señaló que Monserrat tendría en su poder más conversaciones comprometedoras entre ambos, las cuales evidenciarían el estrecho vínculo que mantienen.

PUEDES VER: Melcochita impacta al presentar su nuevo departamento de soltero tras separarse de Monserrat Seminario

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Monserrat Seminario cuestiona a la 'enfermera' de Melcochita

Luego de que Pablo Villanueva, Melcochita, fuera captado en una actitud cariñosa con su vecina y presunta enfermera, Monserrat Seminario decidió romper su silencio con declaraciones contundentes. La madre de los hijos menores del artista no ocultó su molestia por las recientes imágenes difundidas en el programa de Magaly Medina y dejó en claro que, pese a la cercanía entre ambos, ella continúa siendo la esposa del sonero.

Lejos de mantenerse al margen de la polémica, Monserrat lanzó un duro mensaje dirigido a Heydi Amado Gálvez, cuestionando el rol que tendría actualmente en la vida del humorista.

"Tú eres la intrusa, la amante. Él sigue casado conmigo, chibolita", expresó de manera enfática ante las cámaras del programa de espectáculos. Sus declaraciones surgen luego de conocerse que la joven no solo mantiene una cercana relación con Melcochita, sino que además conoce desde hace tiempo a la piurana y habría compartido reuniones en el departamento donde el artista convivía junto a la madre de sus hijas menores.

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