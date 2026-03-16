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Federico Salazar se pronuncia por primera vez sobre su separación con Katia Condos: "No nos hemos divorciado"

El periodista rompió su silencio sobre su ruptura con la actriz Katia Condos tras casi 30 años de relación y aclaró que, aunque han decidido tomar caminos separados, aún no se han divorciado.

Federico Salazar rompió su silenció y aseguró que aún está casado con Katia Condos. Foto: composición LR/Willax
Federico Salazar rompió su silenció y aseguró que aún está casado con Katia Condos. Foto: composición LR/Willax

El periodista Federico Salazar se pronunció por primera vez sobre su separación de la actriz Katia Condos, con quien mantuvo una relación de casi 30 años y tiene tres hijos. El presentador de noticias respondió a algunas preguntas sobre su situación sentimental en declaraciones exclusivas el programa 'Amor y fuego'.

En el avance del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, el conductor de ‘América Noticias’ fue consultado sobre su situación actual con la actriz y respondió con una breve pero contundente aclaración: “No nos hemos divorciado, nos hemos separado”, precisó el periodista de 65 años ante las cámaras.

PUEDES VER: ¡Revelador! Katia Condos y la vez que confesó por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

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Federico Salazar aclara que aún no se ha separado de Katia Condos

Durante el avance del programa de espectáculos, Federico Salazar aseguró que todavía no se ha divorciado de Katia Condos y respondió a cuestionamientos relacionados con su relación con la actriz. Frente a cámaras de 'Amor y fuego', el periodista fue consultado sobre si existe la posibilidad de una reconciliación y si hubo una tercera persona involucrada en la separación.

La actriz de 57 años evitó dar declaraciones públicas tras la difusión de la noticia y solo compartió una breve frase en redes sociales días después de que se conociera la separación. “Qué agradezco hoy… ver la puesta del sol abrazada a Siena”, escribió en una de sus historias de Instagram.

PUEDES VER: Katia Condos se enfada con reporteros de 'Amor y fuego' ante insistencia sobre su separación de Federico Salazar

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Federico Salazar y Katia Condos ponen fin a su relación tras casi 30 años juntos

La separación de Federico Salazar y Katia Condos se conoció a través de un comunicado difundido por la actriz en sus redes sociales. En el mensaje, ambos confirmaron que habían decidido tomar caminos separados tras casi tres décadas de relación. “Hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”, escribió la artista en su publicación.

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados”, señalaron en el mensaje que fue difundido públicamente. La pareja también pidió respeto y comprensión durante este proceso personal. “Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad”, expresaron.

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