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Viuda de Paul Flores comparte sentida conmemoración al cumplirse un año del fallecimiento del cantante de Armonía 10: "Tu ausencia duele"

A un año de la muerte de Paul Flores, su esposa compartió un emotivo mensaje para recordar al cantante de Armonía 10 y asegurar que su legado musical seguirá vivo en su familia y sus seguidores.

Paul Flores cumple un año de su fallecimiento. Foto: composición LR/Instagram
Paul Flores cumple un año de su fallecimiento. Foto: composición LR/Instagram

A un año del fallecimiento del cantante Paul Flores, recordado vocalista de Armonía 10, su esposa Carolina Jaramillo compartió un emotivo mensaje para recordar al artista que perdió la vida el 16 de marzo de 2025 a los 39 años tras un ataque ocurrido contra el bus de la orquesta luego de un concierto en el distrito limeño de San Juan de Lurigancho.

En su publicación, la viuda de 'El Ruso' expresó el profundo dolor que aún siente tras la partida del cantante. “Hoy se cumple un año desde que mi Paúl partió al cielo. Un año desde que mi vida cambió para siempre. No hay un solo día en que no piense en ti… Tu ausencia duele y duele mucho”, escribió.

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Carolina Jaramillo comparte sentido mensaje al cumplirse un año de la muerte de 'El Ruso'

A través de sus redes sociales, Carolina Jaramillo recordó al artista con imágenes y videos grabados en el cementerio, acompañada de familiares, amigos cercanos y el hijo que ambos tuvieron durante su relación. En su mensaje, la esposa del cantante reflexionó sobre el proceso de duelo y el legado que dejó Paul Flores. “Pero también aprendí que el amor verdadero no se va, se transforma y se queda viviendo en el corazón”, escribió.

Jaramillo también aseguró que continuará honrando la memoria del cantante, su música y el cariño que siempre mostró hacia su familia. “A veces siento que sigues aquí, cuidándonos, dándonos fuerzas para seguir adelante, sobre todo para nuestro Valentino, que es la prueba más grande de nuestro amor”, expresó.

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Paul Flores será recordado en emotivo concierto en Piura junto a Armonía 10

Un año después de su partida, el legado musical de Paul Flores será recordado en su ciudad natal, Piura, con un concierto homenaje que reunirá a varios artistas cercanos al cantante. El evento fue organizado por Carolina Jaramillo y lleva por nombre 'Un año en el cielo – Paul Flores, 'El Russo''.

El concierto se realizará el 16 de marzo en Maná Lounge Bar, donde seguidores y fanáticos podrán recordar la trayectoria del cantante en una noche dedicada a su memoria. Los organizadores anunciaron que será un espectáculo cargado de música, recuerdos y sentimiento para celebrar la vida de una de las voces más representativas de la cumbia peruana.

Entre los artistas invitados se encuentra Irvin Saavedra, quien compartió escenarios con Paul Flores durante su etapa en Armonía 10. También participarán agrupaciones y músicos como Armonía 10 del maestro Walther Lozada, Hermanos Chapoñay, Farik Grippa, Kiara Franco y Tommy Portugal.

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