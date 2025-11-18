HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso
Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     Sigue el Perú vs. Chile EN VIVO: transmisión online del amistoso     
Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'
Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'     Admiten extradición al Perú del 'Monstruo'     
Espectáculos

Silvia Núñez del Arco enfrentó a Jaime Bayly tras acusarla de infidelidad en su cumpleaños: “Mentiroso y malhablado”

La madre de la hija de Jaime Bayly le reclamó al escritor por haber insinuado que tendría una relación clandestina con su instructor de karate, según reveló el periodista.

Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco tienen una hija. Foto: composición LR/difusión
Jaime Bayly y Silvia Núñez del Arco tienen una hija. Foto: composición LR/difusión

Silvia Núñez del Arco confrontó a Jaime Bayly luego de que el escritor insinuara frente a su hija que ella estaría involucrada sentimentalmente con su instructor de karate. El periodista reveló en su reciente columna que la discusión ocurrió durante la cena por el cumpleaños número 37 de su esposa, cuando la menor le contó a su madre las sospechas que el popular 'Niño terrible' había comentado previamente. “Indignada, mi esposa me acusó de mentiroso y malhablado”, contó en su artículo.

En su columna titulada 'Infeliz cumpleaños', el escritor mencionó que Silvia Núñez llegó tarde a su propia celebración, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Al enterarse por su propia hija de que Jaime Bayly había insinuado una presunta infidelidad con su instructor de karate, lo enfrentó de inmediato. La reunión se tornó tensa y terminó incluso en llanto.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ DICE TU NÚMERO SOBRE TU FUTURO? ¡TE SORPRENDERÁ! | ASTROMOOD

PUEDES VER: Jaime Bayly hace inesperada confesión sobre su matrimonio con Silvia Núñez del Arco: 'Tengo una vanidad muy desmesurada'

lr.pe

Silvia Núñez del Arco reclamó a Jaime Bayly por acusarla de serle infiel con instructor de karate

De acuerdo con la columna “Infeliz cumpleaños”, Jaime Bayly relató que la conversación sobre sus sospechas de infidelidad ocurrió antes de que Silvia Núñez del Arco llegara a la cena de cumpleaños que habían organizado fuera de casa. Padre e hija la esperaban para celebrarla, sin imaginar que, previo al encuentro, la adolescente le preguntaría directamente si creía que Silvia mantenía una relación con su instructor de karate. El escritor respondió sin descartar esa posibilidad y le dijo: “El cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera”.

Cuando aún estaban en el restaurante, esperando por la tardanza de Silvia, su hija le contó a su madre lo que su padre sospechaba sobre una posible infidelidad con el instructor de karate. Ante ello, el periodista relata que su esposa lo enfrentó molesta: “Indignada, mi esposa me acusó de mentiroso y malhablado”. Sin embargo, Jaime Bayly intentó aclarar que no afirmó una infidelidad concreta, sino que habló de una posibilidad. “No he dicho que sean amantes, he dicho que podrían ser amantes, y en ese caso yo lo aceptaría”, recordó haberle explicado.

El tenso momento afectó profundamente a la hija adolescente de la pareja, quien terminó llorando y sin probar bocado durante la cena. El escritor reflexionó sobre el error de conversar con ella “como si fuera una adulta”, lo que terminó en una situación que él mismo describió como “la peor noche del año”.

PUEDES VER: Shakira en Lima DÍA 3: horarios, accesos, entradas y guía completa para el último concierto en Estadio Nacional

lr.pe

La drástica decisión que tomó Jaime Bayly tras tenso cumpleaños de Silvia Núñez

Tras la discusión, la familia regresó a casa en silencio. Jaime Bayly confesó que no pudo dormir pese a haber tomado varias pastillas, y que el día siguiente transcurrió entre tensiones y una visible distancia emocional entre todos. Lo ocurrido lo afectó tanto que decidió cancelar los viajes familiares que habían planificado a Buenos Aires y París.

El escritor destacó que lo más doloroso no fue la tardanza de su esposa ni el malestar ocasionado por la cena fallida, sino el quiebre inesperado con su hija, quien —según contó— lo delató ante su madre pese a haber conversado bajo un “pacto secreto”.

Notas relacionadas
Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

LEER MÁS
Katia Condos celebró los 15 años de su hija con Federico Salazar y le dedica emotivo mensaje: “Te amamos”

Katia Condos celebró los 15 años de su hija con Federico Salazar y le dedica emotivo mensaje: “Te amamos”

LEER MÁS
Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

Fan de Shakira expone actitud de Susy Díaz por la que no caminó al costado de La Loba: "Había un protocolo estricto que cumplir"

LEER MÁS
Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

Jaime Bayly expone 'tenso' suceso en cumpleaños de su esposa Silvia Núñez del Arco: "No estaba preparado para tamaña catástrofe"

LEER MÁS
Magaly Medina lanza ultimátum en vivo a su producción por errores al aire: “Hay otros programas donde pueden ir”

Magaly Medina lanza ultimátum en vivo a su producción por errores al aire: “Hay otros programas donde pueden ir”

LEER MÁS
Verónica Álvarez expone con tierno video la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse de que será papá: "Su confusión fue real"

Verónica Álvarez expone con tierno video la reacción de Mateo Garrido Lecca al enterarse de que será papá: "Su confusión fue real"

LEER MÁS
Paco Bazán comparte fuerte mensaje tras confirmación de Melissa Linares sobre relación extramatrimonial: “Aunque se burlen de mi fe”

Paco Bazán comparte fuerte mensaje tras confirmación de Melissa Linares sobre relación extramatrimonial: “Aunque se burlen de mi fe”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

Ya están habilitados los enlaces para solicitar hasta 4 UIT en Hábitat, Integra, Prima y Profuturo

Línea 1 del Metro de Lima se pronuncia sobre alza de tarifa y aumentos de trenes: financiamiento se debatirá en 2026

Espectáculos

Susy Díaz contó en 'América hoy' detalles de cómo se produjo el abrazo a Shakira: "Le dije que viva la vida"

Mario Irivarren y Onelia Molina comparten dolorosa perdida: "Te amaré por siempre, hijita hermosa"

Reik concierto Perú 2026: fecha, precios, venta y cómo comprar entradas en Teleticket para su show en Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

JEE resuelve que Fernando Rospigliosi vulneró la neutralidad electoral por usar cámara del Congreso

Delia Espinoza querellará a Fernando Rospigliosi si no se rectifica por llamarla "proterrorista": "Ha afectado mi honorabilidad"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025