Silvia Núñez del Arco confrontó a Jaime Bayly luego de que el escritor insinuara frente a su hija que ella estaría involucrada sentimentalmente con su instructor de karate. El periodista reveló en su reciente columna que la discusión ocurrió durante la cena por el cumpleaños número 37 de su esposa, cuando la menor le contó a su madre las sospechas que el popular 'Niño terrible' había comentado previamente. “Indignada, mi esposa me acusó de mentiroso y malhablado”, contó en su artículo.

En su columna titulada 'Infeliz cumpleaños', el escritor mencionó que Silvia Núñez llegó tarde a su propia celebración, aparentemente bajo los efectos del alcohol. Al enterarse por su propia hija de que Jaime Bayly había insinuado una presunta infidelidad con su instructor de karate, lo enfrentó de inmediato. La reunión se tornó tensa y terminó incluso en llanto.

De acuerdo con la columna “Infeliz cumpleaños”, Jaime Bayly relató que la conversación sobre sus sospechas de infidelidad ocurrió antes de que Silvia Núñez del Arco llegara a la cena de cumpleaños que habían organizado fuera de casa. Padre e hija la esperaban para celebrarla, sin imaginar que, previo al encuentro, la adolescente le preguntaría directamente si creía que Silvia mantenía una relación con su instructor de karate. El escritor respondió sin descartar esa posibilidad y le dijo: “El cuerpo de tu madre es de ella, no es mío, y ella es libre de estar con quien quiera”.

Cuando aún estaban en el restaurante, esperando por la tardanza de Silvia, su hija le contó a su madre lo que su padre sospechaba sobre una posible infidelidad con el instructor de karate. Ante ello, el periodista relata que su esposa lo enfrentó molesta: “Indignada, mi esposa me acusó de mentiroso y malhablado”. Sin embargo, Jaime Bayly intentó aclarar que no afirmó una infidelidad concreta, sino que habló de una posibilidad. “No he dicho que sean amantes, he dicho que podrían ser amantes, y en ese caso yo lo aceptaría”, recordó haberle explicado.

El tenso momento afectó profundamente a la hija adolescente de la pareja, quien terminó llorando y sin probar bocado durante la cena. El escritor reflexionó sobre el error de conversar con ella “como si fuera una adulta”, lo que terminó en una situación que él mismo describió como “la peor noche del año”.

La drástica decisión que tomó Jaime Bayly tras tenso cumpleaños de Silvia Núñez

Tras la discusión, la familia regresó a casa en silencio. Jaime Bayly confesó que no pudo dormir pese a haber tomado varias pastillas, y que el día siguiente transcurrió entre tensiones y una visible distancia emocional entre todos. Lo ocurrido lo afectó tanto que decidió cancelar los viajes familiares que habían planificado a Buenos Aires y París.

El escritor destacó que lo más doloroso no fue la tardanza de su esposa ni el malestar ocasionado por la cena fallida, sino el quiebre inesperado con su hija, quien —según contó— lo delató ante su madre pese a haber conversado bajo un “pacto secreto”.