La figura de América TV fue captado durante una salida nocturna Foto: Composición LR | Captura de YouTube 'Q'Bochinche'

La figura de América TV fue captado durante una salida nocturna Foto: Composición LR | Captura de YouTube 'Q'Bochinche'

Juan Carlos Orderique fue captado en un romántico momento con una joven, cuya identidad aún no se reveló. En las imágenes, se observa al conductor de televisión durante una salida nocturna en una discoteca de Trujillo. Con el paso de los minutos, se muestra cada vez más cercano a ella: conversa, la abraza por la cintura e intercambian varios gestos de complicidad mientras bailan.

Durante la última emisión de 'Q'Bochinche', Samuel Suarez reveló que las imágenes le fueron enviados de manera exclusiva a través de Instagram por una 'ratuja'. Además, señaló que la instantánea fue captada el viernes 13 de marzo durante una salida nocturna en el norte del país.

¿Qué hacía Juan Carlos Orderique en Trujillo?

Según se observa, la figura de América TV le toma el rostro a la misteriosa joven mientras la besa. Segundos después, ambos se paran para bailar continuar bailando juntos al ritmo de Mecano Band. En redes ha llamado la atención que la joven parece considerablemente menor que el presentador de TV, quien tiene 48 años.

El conductor de 'La previa' y 'Orderique si va a salir' se mantiene activo en la TV desde el 2017, sin embargo, siempre ha mantenido en estricto privado su vida personal. No se le conoce pareja hasta la fecha.