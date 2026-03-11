Federico Salazar y Katia Condos se separan: así fue su historia de amor que terminó 30 años después

La noticia de la separación de Federico Salazar y Katia Condos sorprendió al público peruano. Durante 30 años, el periodista y la actriz fueron considerados una de las parejas más sólidas y admiradas de la pantalla nacional. Su unión no solo fue personal y laboral en programas como 'Pequeños Gigantes', sino que también se convirtió en un símbolo de estabilidad en el mundo del espectáculo.

Federico, conductor de 'América Noticias', y Katia, artista y presentadora con amplia trayectoria en teatro y televisión, construyeron una vida juntos que incluyó la crianza de sus tres hijos: Sebastián, Vasco y Pía. Su historia de amor, que comenzó en circunstancias difíciles, se convirtió en referente de complicidad y apoyo mutuo.

¿Cómo comenzó la historia de amor de Katia Condos y Federico Salazar?

En abril de 2023, Federico Salazar recordó que conoció a Katia Condos en un momento difícil de su vida. Tras separarse de Carol Núñez en 1997 —con quien tuvo a sus tres hijos mayores, entre ellos Sebastián, hoy periodista— atravesaba una etapa de tristeza y sus amigos lo invitaban a salir. Fue entonces cuando Katia apareció como un apoyo fundamental y la amistad que nació entre ambos pronto se transformó en una relación que marcaría su destino.

El presentador relató que el primer encuentro ocurrió cuando Katia fue acompañada por Luchito Barrios a un concierto de la banda peruana Mar de Copas. “Ahí nos conocimos y conversamos”, recordó Federico, quien no dudó en resaltar las cualidades de la actriz: “Ella es súper divertida, interesante. Nos quedamos conversando mucho y de ahí fuimos a otro sitio en grupo y me quedé con ella hablando hasta adelantada la noche y quedamos en volver a vernos, entonces ahí enganchamos”. Ese inicio cimentó una unión que, en octubre de 2008, se formalizó con el matrimonio, sellando un compromiso que se mantuvo por tres décadas y dio lugar a una familia con tres hijos.

Las confesiones de Katia Condos

Sin embargo, no todo fue color de rosa al inicio de la relación. En octubre de 2023, Katia Condos reveló que quiso separarse en más de una oportunidad del conductor de 'América Noticias'. “Traté de irme y no me dejó. El primer año traté de zafar varias veces, y a la tercera vez me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio, me vuelves a hacer eso y ni se te ocurra buscarme’”, recordó. Condos admitió que tenía miedo al compromiso y que prefería adelantarse a una posible decepción. “Me daba miedo, pensaba, antes que me dejen mejor me arranco. No era tan chibola, pero aún estaba un poco ‘Coca Cola’”, confesó.

Con el tiempo, la actriz reconoció que la relación se sostuvo porque ambos aprendieron a construirla día a día, sin dar nada por sentado. “Las relaciones se van construyendo, nunca sabes qué va a pasar ni 27 años después (...) Nunca damos la relación por sentada, nunca nos confiamos, siempre hay que chambear y estar atentos al otro”, explicó. En otra entrevista, destacó que parte de la fórmula de su matrimonio fue mantener vidas independientes: “Compartimos muchas cosas, almorzamos juntos, vemos series, pero cada uno tiene su espacio y su trabajo por su lado”.

Katia Condos y Federico Salazar confirman su separación

En febrero de 2026, el periodista se sinceró sobre su matrimonio y, con humor, dijo sentirse “pisado, a mucha honra”. La frase reflejaba la dinámica de su relación y fue interpretada como una muestra más de cariño hacia su esposa. Sin embargo, apenas un mes después, ambos confirmaron oficialmente su separación.

El comunicado, difundido el 11 de marzo de 2026, sorprendió a sus seguidores. Katia y Federico explicaron que, tras 30 años juntos, habían decidido tomar caminos distintos, aunque subrayaron que seguirán unidos como familia por sus tres hijos. “El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, manifestaron. La noticia cerró un capítulo importante para una de las parejas más queridas de la televisión peruana y dejó claro que, más allá de la ruptura, su historia de amor seguirá siendo recordada.