HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP
Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP     Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP     Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de marzo | LR+ Noticias

Espectáculos

Federico Salazar y Katia Condos se separan: así fue su historia de amor que terminó 30 años después

Katia Condos llegó a la vida de Federico Salazar en una etapa difícil. Su relación pronto se convirtió en un amor que trascendió décadas, hasta que la querida pareja sorprendió con su ruptura.

El periodista Federico Salazar y la actriz Katia Condos tuvieron tres hijos juntos.
El periodista Federico Salazar y la actriz Katia Condos tuvieron tres hijos juntos. | Foto: difusión

La noticia de la separación de Federico Salazar y Katia Condos sorprendió al público peruano. Durante 30 años, el periodista y la actriz fueron considerados una de las parejas más sólidas y admiradas de la pantalla nacional. Su unión no solo fue personal y laboral en programas como 'Pequeños Gigantes', sino que también se convirtió en un símbolo de estabilidad en el mundo del espectáculo.

Federico, conductor de 'América Noticias', y Katia, artista y presentadora con amplia trayectoria en teatro y televisión, construyeron una vida juntos que incluyó la crianza de sus tres hijos: Sebastián, Vasco y Pía. Su historia de amor, que comenzó en circunstancias difíciles, se convirtió en referente de complicidad y apoyo mutuo.

PUEDES VER: Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

lr.pe

¿Cómo comenzó la historia de amor de Katia Condos y Federico Salazar?

En abril de 2023, Federico Salazar recordó que conoció a Katia Condos en un momento difícil de su vida. Tras separarse de Carol Núñez en 1997 —con quien tuvo a sus tres hijos mayores, entre ellos Sebastián, hoy periodista— atravesaba una etapa de tristeza y sus amigos lo invitaban a salir. Fue entonces cuando Katia apareció como un apoyo fundamental y la amistad que nació entre ambos pronto se transformó en una relación que marcaría su destino.

El presentador relató que el primer encuentro ocurrió cuando Katia fue acompañada por Luchito Barrios a un concierto de la banda peruana Mar de Copas. “Ahí nos conocimos y conversamos”, recordó Federico, quien no dudó en resaltar las cualidades de la actriz: “Ella es súper divertida, interesante. Nos quedamos conversando mucho y de ahí fuimos a otro sitio en grupo y me quedé con ella hablando hasta adelantada la noche y quedamos en volver a vernos, entonces ahí enganchamos”. Ese inicio cimentó una unión que, en octubre de 2008, se formalizó con el matrimonio, sellando un compromiso que se mantuvo por tres décadas y dio lugar a una familia con tres hijos.

PUEDES VER: Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

lr.pe

Las confesiones de Katia Condos

Sin embargo, no todo fue color de rosa al inicio de la relación. En octubre de 2023, Katia Condos reveló que quiso separarse en más de una oportunidad del conductor de 'América Noticias'. “Traté de irme y no me dejó. El primer año traté de zafar varias veces, y a la tercera vez me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio, me vuelves a hacer eso y ni se te ocurra buscarme’”, recordó. Condos admitió que tenía miedo al compromiso y que prefería adelantarse a una posible decepción. “Me daba miedo, pensaba, antes que me dejen mejor me arranco. No era tan chibola, pero aún estaba un poco ‘Coca Cola’”, confesó.

Con el tiempo, la actriz reconoció que la relación se sostuvo porque ambos aprendieron a construirla día a día, sin dar nada por sentado. “Las relaciones se van construyendo, nunca sabes qué va a pasar ni 27 años después (...) Nunca damos la relación por sentada, nunca nos confiamos, siempre hay que chambear y estar atentos al otro”, explicó. En otra entrevista, destacó que parte de la fórmula de su matrimonio fue mantener vidas independientes: “Compartimos muchas cosas, almorzamos juntos, vemos series, pero cada uno tiene su espacio y su trabajo por su lado”.

PUEDES VER: Yosmel Lugo Meza, hijo de Abencia Meza, habla tras grave incidente con músico y lo acusa de faltarle el respeto a su novia: "Nos peleamos ambos"

lr.pe

Katia Condos y Federico Salazar confirman su separación

En febrero de 2026, el periodista se sinceró sobre su matrimonio y, con humor, dijo sentirse “pisado, a mucha honra”. La frase reflejaba la dinámica de su relación y fue interpretada como una muestra más de cariño hacia su esposa. Sin embargo, apenas un mes después, ambos confirmaron oficialmente su separación.

El comunicado, difundido el 11 de marzo de 2026, sorprendió a sus seguidores. Katia y Federico explicaron que, tras 30 años juntos, habían decidido tomar caminos distintos, aunque subrayaron que seguirán unidos como familia por sus tres hijos. “El profundo amor, respeto y la historia que hemos construido seguirán acompañándonos siempre, especialmente en el camino que continuaremos recorriendo como familia”, manifestaron. La noticia cerró un capítulo importante para una de las parejas más queridas de la televisión peruana y dejó claro que, más allá de la ruptura, su historia de amor seguirá siendo recordada.

Notas relacionadas
Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

Andrea Luna asegura que Pietro Sibille aparecía inesperadamente por su casa y su padre tuvo que intervenir: "Por muchos años tuve miedo"

LEER MÁS
Miguel Arce tras revelación de Maricielo Effio sobre su reemplazo en 'Esto sí es amor' por Suheyn Cipriani: "Pensé que ella iba a quedar"

Miguel Arce tras revelación de Maricielo Effio sobre su reemplazo en 'Esto sí es amor' por Suheyn Cipriani: "Pensé que ella iba a quedar"

LEER MÁS
Gabriel Calvo se rectifica tras recibir carta notarial de Carlos Zambrano por asegurar que invitó a su amiga a su casa: "Dicha afirmación es falsa"

Gabriel Calvo se rectifica tras recibir carta notarial de Carlos Zambrano por asegurar que invitó a su amiga a su casa: "Dicha afirmación es falsa"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

LEER MÁS
Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

LEER MÁS
Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia que lo condena a 9 años de prisión efectiva: “No se encuentra firme”

Nilver Huarac se pronuncia tras sentencia que lo condena a 9 años de prisión efectiva: “No se encuentra firme”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

Hotel New Lima

plan perfecto para 2: Sauna, cámara de vapor, cámara seca, duchas española y más

PRECIO

S/ 55.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Es impreciso que la mitad de los niños del Perú sufra anemia, como afirmó Carlos Espá

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

Sporting Cristal vs Carabobo HOY EN VIVO por la vuelta de la Copa Libertadores 2026: rimenses pierden

Espectáculos

¿Se cancela la pelea? Nicola Porcella sufre grave lesión en sus costillas días antes de su enfrentamiento con Aldo de Nigris

¿Se arrepintió? Paul Michael sorprende al anunciar el fin de su relación con Pamela López, pero a los minutos borra su comunicado

Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Rafael Vela: ANC del Ministerio Público lo suspende por 9 meses por declaraciones en el caso Alejandro Toledo

Zamir Villaverde publica foto con Wolfgang Grozo: empresario asegura que se conocen desde 2018

Misión de observadores de la OEA se reúne con jefes de ONPE y JNE para evaluar desarrollo de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025