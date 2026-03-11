HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP
Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP     Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP     Sismo de magnitud 4,1 se sintió en Lima, según IGP     
EN VIVO

🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo, 11 de marzo | LR+ Noticias

Espectáculos

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme”

Katia Condos anunció el fin de su matrimonio con Federico Salazar tras más de 30 años juntos, y unas declaraciones que dio en el 2023 en un podcast volvieron a cobrar gran relevancia.  

Katia Condos y Federico Salazar tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram/América TV.
Katia Condos y Federico Salazar tienen tres hijos en común. Foto: Composición LR/Instagram/América TV.

Katia Condos anunció el fin de su matrimonio con Federico Salazar este miércoles 11 de marzo a través de un comunicado en Instagram. La noticia sacudió el mundo del espectáculo nacional, ya que ambos eran considerados una de las parejas más sólidas, tras estar casados durante 30 años.

Muchos usuarios en las redes sociales se preguntaron cuál habría sido la detonante de la ruptura, pues en su anuncio Katia Condos no hizo ninguna mención al respecto. Sin embargo, en 2023, la actriz reveló que en más de una ocasión quiso terminar con el presentador de noticias y explicó la razón. “Traté de irme”, expresó al podcast de Verónica Linares.

PUEDES VER: Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

lr.pe

Katia Condos y el día en que reveló la razón por la que quiso terminar con Federico Salazar

Katia Condos, de 57 años, confesó que durante el primer año de su relación con Federico Salazar quiso separarse de él. “Ya tengo 27 años con él (Federico Salazar), traté de irme y no me dejó. El primer año traté de zafar varias veces, y a la tercera vez me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio, me vuelves a hacer eso y ni se te ocurra buscarme’”, explicó la actriz de series y películas peruanas.

Ante la consulta de Verónica Linares sobre la razón por la que quiso dejarlo, Condos reconoció que cuando empezó su relación con el periodista no creía que él la estuviera tomando en serio. “Me daba miedo, pensaba, antes que me dejen, mejor me arranco. No era tan chibola, pero aún estaba un poco ‘Coca Cola’”, señaló.

La actriz también contó que decidió formalizar con el conductor de 'América noticias', ya que con el tiempo aprendió a trabajar en su relación. “Las relaciones se van construyendo, nunca sabes qué va a pasar ni 27 años después (...) Nunca damos la relación por sentada, nunca nos confiamos, siempre hay que chambear y estar atento al otro”, declaró muy seria.

PUEDES VER: Federico Salazar y Katia Condos se separan: así fue su historia de amor que terminó 30 años después

lr.pe

¿Qué dice el comunicado de Katia Condos con el que pone fin a su matrimonio con Federico Salazar?

Katia Condos compartió en sus redes sociales un comunicado anunciando el fin de su relación con Federico Salazar. En el documento dice lo siguiente:

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad", escribió la actriz.

Notas relacionadas
Federico Salazar y Katia Condos se separan: así fue su historia de amor que terminó 30 años después

Federico Salazar y Katia Condos se separan: así fue su historia de amor que terminó 30 años después

LEER MÁS
Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

LEER MÁS
Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

Federico Salazar se sincera sobre su matrimonio con Katia Condos y admite ser 'pisado': “A mucha honra”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

Katia Condos anuncia el final de su matrimonio con Federico Salazar tras 30 años de relación: "Hemos tomado caminos separados"

LEER MÁS
Federico Salazar y Katia Condos se separan: así fue su historia de amor que terminó 30 años después

Federico Salazar y Katia Condos se separan: así fue su historia de amor que terminó 30 años después

LEER MÁS
Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

Korina Rivadeneira y Mario Hart estarían en proceso de separación, según ‘Amor y fuego’: “No todo es felicidad”, reveló el piloto

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme”

Sporting Cristal vs Carabobo EN VIVO por la Copa Libertadores 2026 HOY en Matute: se están yendo a los penales

Tribunal Constitucional deja al voto demanda de inconstitucional contra Ley de Amnistía del Congreso

Espectáculos

Melissa Klug pudo salir de la isla donde estaba atrapada por guerra entre Israel e Irán y cuenta cómo lo logró: “Hasta ahora no lo puedo creer”

Federico Salazar y Katia Condos se separan: así fue su historia de amor que terminó 30 años después

¿Se cancela la pelea? Nicola Porcella sufre grave lesión en sus costillas días antes de su enfrentamiento con Aldo de Nigris

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tribunal Constitucional deja al voto demanda de inconstitucional contra Ley de Amnistía del Congreso

Misión de observadores de la OEA se reúne con jefes de ONPE y JNE para evaluar desarrollo de las elecciones 2026

Vladimir Cerrón: Humberto Abanto justifica su situación como prófugo y TC deja a voto anulación de prisión preventiva

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025