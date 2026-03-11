Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme”

Katia Condos anunció el fin de su matrimonio con Federico Salazar este miércoles 11 de marzo a través de un comunicado en Instagram. La noticia sacudió el mundo del espectáculo nacional, ya que ambos eran considerados una de las parejas más sólidas, tras estar casados durante 30 años.

Muchos usuarios en las redes sociales se preguntaron cuál habría sido la detonante de la ruptura, pues en su anuncio Katia Condos no hizo ninguna mención al respecto. Sin embargo, en 2023, la actriz reveló que en más de una ocasión quiso terminar con el presentador de noticias y explicó la razón. “Traté de irme”, expresó al podcast de Verónica Linares.

Katia Condos y el día en que reveló la razón por la que quiso terminar con Federico Salazar

Katia Condos, de 57 años, confesó que durante el primer año de su relación con Federico Salazar quiso separarse de él. “Ya tengo 27 años con él (Federico Salazar), traté de irme y no me dejó. El primer año traté de zafar varias veces, y a la tercera vez me dijo: ‘Yo ya no estoy en el colegio, me vuelves a hacer eso y ni se te ocurra buscarme’”, explicó la actriz de series y películas peruanas.

Ante la consulta de Verónica Linares sobre la razón por la que quiso dejarlo, Condos reconoció que cuando empezó su relación con el periodista no creía que él la estuviera tomando en serio. “Me daba miedo, pensaba, antes que me dejen, mejor me arranco. No era tan chibola, pero aún estaba un poco ‘Coca Cola’”, señaló.

La actriz también contó que decidió formalizar con el conductor de 'América noticias', ya que con el tiempo aprendió a trabajar en su relación. “Las relaciones se van construyendo, nunca sabes qué va a pasar ni 27 años después (...) Nunca damos la relación por sentada, nunca nos confiamos, siempre hay que chambear y estar atento al otro”, declaró muy seria.

¿Qué dice el comunicado de Katia Condos con el que pone fin a su matrimonio con Federico Salazar?

Katia Condos compartió en sus redes sociales un comunicado anunciando el fin de su relación con Federico Salazar. En el documento dice lo siguiente:

“Queremos compartir con ustedes que, después de 30 años juntos, hemos tomado la difícil decisión de tomar caminos separados. Este es un momento sensible para nosotros y para nuestros hijos, por lo que agradecemos de corazón su comprensión y les pedimos que nos brinden el tiempo y el espacio necesarios para transitar este proceso con tranquilidad", escribió la actriz.