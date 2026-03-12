La noticia de que Federico Salazar y Katia Condos se hayan separado fue tendencia en redes sociales. Foto: Composición LR/América TV/Instagram.

Rebeca Escribens pidió tomar la palabra durante su participación en ‘América hoy’ para comentar sobre la sorpresiva separación de Federico Salazar y Katia Condos, tras más de 30 años de relación.

Durante su intervención, la conductora reveló entre lágrimas que esta noticia ha sido lo más difícil que le ha tocado comunicar en los últimos años. “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años. Ellos son una familia pase lo que pase, siempre”, expresó Rebeca Escribens, mientras era consolada por Janet Barboza.

Rebeca Escribens habla sobre la ruptura entre Federico Salazar y Katia Condos

Rebeca Escribens señaló que la noticia de la ruptura de Federico Salazar y Katia Condos le afectó profundamente y lamentó que esa relación haya llegado a su fin, pues conoce muy bien a los involucrados. “Si a ustedes les da pena, imagínense cómo me siento yo conociendo a esta pareja tan de cerca, tantos años, trabajos en común”, señaló.

Además, pidió que esta separación se trate con mucho respeto, ya que tanto el periodista como la actriz son personajes públicos que prefirieron no exponer su vida privada.

“Sí, efectivamente hay una gran diferencia cuando alguien mantiene privada su vida y realmente le da la importancia al hogar como ellos dos lo han hecho durante años, uno claro que tiene el deber de dirigirse con respeto a esta pareja preciosa a la que me ha tocado conocer, trabajar, convivir, lo único que me toca decir...”, declaró con la voz entrecortada la carismática presentadora.

Janet Barboza consoló a Rebeca Escribens al ver que no podía seguir hablando

Al darse cuenta de que su compañera Rebeca Escribens no podía continuar hablando del tema debido a las lágrimas, Janet Barboza le mostró todo su apoyo, así como a Federico Salazar y Katia Condos. “Claro, cuando uno es amigo, definitivamente cuesta y demuestras el amor, cariño y respeto para una pareja extraordinaria, eso es lo que van a seguir siendo, amigos”, compartió.

Por su parte, Edson Dávila ‘Giselo’ quiso poner un toque de humor al complicado momento y propuso que en ‘América hoy’ hicieran un ‘busca parejas’ para el periodista y la actriz. “Quisiera proponerle a Papo quizá aquí en América Hoy podemos hacer ‘el busca parejas’. El programa es así, lo siento, si ya se acabó el amor...”, expuso irónicamente el presentador.