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¡Giro radical en caso Abencia Meza! Cantante podría salir del penal Santa Mónica tras decisión del Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional evalúa conceder la semilibertad a Abencia Meza tras un habeas corpus. La defensa sostiene que debe aplicarse una norma anterior más favorable a su situación penitenciaria.

Abencia Meza fue condenada a 30 años de prisión. Foto: Composición LR/Difusión
Abencia Meza fue condenada a 30 años de prisión. Foto: Composición LR/Difusión
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La situación judicial de Abencia Meza da un nuevo giro tras la reciente audiencia en el Tribunal Constitucional, que dejó al voto la demanda de hábeas corpus presentada por su defensa. La excantante de música andina, sentenciada a 30 años de prisión por el homicidio de Alicia Delgado, busca acceder al beneficio de semilibertad luego de haber cumplido una parte significativa de su condena.

El recurso impulsado por el abogado Humberto Abanto no cuestiona la culpabilidad ni la pena impuesta, sino la negativa del Poder Judicial a otorgar este beneficio penitenciario. El debate se centra en la aplicación de la norma vigente al momento en que se consideró firme la sentencia, un punto clave que podría modificar el futuro legal de la popular Reina de las parranditas.

PUEDES VER: Caso Alicia Delgado y Abencia Meza: 'Mecánica del folclore' revela sorpresiva confesión de César Mamanchura que lo cambiaría todo

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Tribunal Constitucional deja al voto pedido de semilibertad de Abencia Meza

El Tribunal Constitucional evaluó el pedido de semilibertad presentado a favor de Abencia Meza y optó por dejar al voto la decisión final. La defensa argumenta que existe una controversia jurídica respecto a qué versión del Código de Ejecución Penal debe aplicarse en este caso.

Según explicó Humberto Abanto durante su intervención, la clave radica en reconocer que la cantante ya contaba con una condena firme desde el año 2012, tras el primer pronunciamiento de la Corte Suprema. Aunque esta resolución fue anulada en 2019 por el propio Tribunal Constitucional, el abogado sostiene que no se puede desconocer su existencia ni los efectos que generó en el inicio del régimen penitenciario.

En ese sentido, la defensa insiste en que se debe aplicar la normativa vigente en 2012, la cual permitía el acceso a la semilibertad incluso en casos graves. Esto contrasta con la modificación introducida en 2018, que restringe este beneficio para delitos como el homicidio calificado, por el cual Abencia Meza cumple condena.

Las instancias judiciales previas, incluido el Vigésimo Sexto Juzgado Penal Liquidador y la Cuarta Sala Penal Liquidadora de Lima, rechazaron el pedido al considerar aplicable la norma posterior. No obstante, el Tribunal Constitucional deberá definir si corresponde revisar este criterio.

PUEDES VER: Abencia Meza hoy: ¿cuántos años tiene y a qué edad saldría de la cárcel por la muerte de Alicia Delgado?

lr.pe

Caso Abencia Meza: cantante cumple condena de 30 años

Abencia Meza fue condenada en 2011 como instigadora del homicidio de Alicia Delgado, en uno de los casos más mediáticos del ámbito artístico peruano. En 2012, la Corte Suprema ratificó la sentencia, pero en 2019 el Tribunal Constitucional anuló ese fallo por falta de motivación suficiente y ordenó emitir una nueva resolución.

En cumplimiento de esa disposición, la Corte Suprema volvió a ratificar la condena en 2020, esta vez con una fundamentación más detallada. Este nuevo pronunciamiento es el que ha sido tomado como referencia por el Poder Judicial para denegar la semilibertad, al considerar vigente la normativa restrictiva de 2018.

El Tribunal Constitucional deberá resolver en los próximos días si admite esta interpretación y ordena revisar la negativa del beneficio. La decisión marcará un precedente importante en la aplicación de beneficios penitenciarios en el país.

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