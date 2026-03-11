Magaly Medina se conmueve por ruptura entre Katia Condos y Federico Salazar: “Me ha roto el corazón”

Magaly Medina lamentó el final del matrimonio de tres décadas entre Katia Condos y Federico Salazar, anunciado por la actriz peruana el miércoles 11 de marzo. La presentadora de ATV sorprendió con sus palabras al admitir que esta noticia le generó tristeza, pese a estar acostumbrada a comentar a diario las rupturas del espectáculo peruano.

“De verdad he recibido una noticia que me ha puesto un poco triste. Yo rara vez suelo ponerme triste por las noticias de la farándula, ya que estas noticias suelen alegrarme mucho porque finalmente tenemos contenido para el programa. Pero es sobre el rompimiento de Katia y Federico, una de las parejas más sólidas de nuestra farándula, y que ambos han publicado este comunicado que me ha roto el corazón”, dijo en los primeros segundos de su programa.

Magaly cree que nunca se sabrá el motivo de la ruptura entre Katia Condos y Federico Salazar

En su discurso, Magaly Medina aclaró no saber el detonante que habría ocasionado el fin de la relación entre Katia Condos y Federico Salazar. Además, mencionó que será difícil saberlo porque la expareja no es de hacer públicos estos aspectos de su vida privada.

“Seguramente ellos, que son tan ajenos a este mundo farandulero en lo que se refiere a escándalos o hablar de sus vidas particulares y privadas, pues seguramente no nos lo dirán”, señaló la presentadora, recordando también que ambos llevaron su relación con mucha discreción y alejados de polémicas mediáticas.

Magaly Medina halagó las trayectorias de Katia Condos y Federico Salazar

Magaly Medina destacó también la trayectoria que Katia Condos y Federico Salazar han construido en la televisión peruana. Reconoció que el presentador es una voz histórica para muchos y que la actriz ha estado en importantes producciones nacionales.

“Federico Salazar, un hombre con el que nos hemos despertado hace muchos años, todos los días, con el noticiero”, señaló la presentadora. Además, calificó a Condos como una “de las actrices más serias” del medio nacional y elogió su trayectoria por su versatilidad y su presencia en importantes producciones nacionales.