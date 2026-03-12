HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Katia Condos se enfada con reporteros de 'Amor y fuego' ante insistencia sobre su separación de Federico Salazar

La reacción de Katia Condos sorprendió a Gigi Mitre y 'Peluchín'. Reporteros de ''Amor y Fuego' le consultaron si hubo una "tercera en discordia" y plantearon otras preguntas sobre Federico Salazar.

Federico Salazar y Katia Condos hicieron pública su separación el 11 de marzo de 2026.
Federico Salazar y Katia Condos hicieron pública su separación el 11 de marzo de 2026. | Foto: composición LR/Facebook/Amor y Fuego

Katia Condos protagonizó un momento polémico tras anunciar su separación de Federico Salazar, con quien compartió los últimos 30 años de su vida. La actriz fue sorprendida por las cámaras de 'Amor y Fuego', pero, contrario a su amigable imagen de siempre, estalló ante las insistentes preguntas sobre su ruptura.

Gigi Mitre y Rodrigo González 'Peluchín', conductores del programa de Willax, no ocultaron su sorpresa por la actitud de la artista, quien, junto al periodista, había conformado una de las parejas más queridas y estables de la televisión peruana.

PUEDES VER: Federico Salazar y Katia Condos se separan tras 30 años: así fue su historia de amor

lr.pe

Katia Condos se enfadó con reporteros de 'Amor y Fuego'

En lo que marcó su reaparición pública tras sorprender con el aviso de su separación de Federico Salazar tras 30 años juntos, Katia Condos evitó responder a un primer reportero mientras ingresaba a un local el jueves 12 de marzo. Sin embargo, se le pudo escuchar, de acuerdo con la grabación de 'Amor y Fuego', que pronunció groserías. El hombre de prensa no solo le expresó sentir preocupación por su estado actual, sino que también le consultó directamente si hubo una “tercera en discordia”, aludiendo a que si su ruptura se debió a otra persona.

A su salida del lugar, la actriz de 57 años fue abordada nuevamente por otra reportera del programa, quien le dijo: “Entendemos que es un momento difícil el que está pasando. ¿Puedes contestarnos? Has hecho pública la separación. ¿Qué es lo que ha pasado con él?”. Condos se limitó a declarar que todo se encontraba en el comunicado y agradeció el interés con una expresión seria mientras abordaba su auto. No obstante, antes de marcharse, la periodista le volvió a cuestionar: “¿Hay una tercera en discordia? ¿Qué es lo que ha pasado realmente? ¿No vas a decir nada?”.

PUEDES VER: Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: "Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años"

lr.pe

Gigi Mitre y Rodrigo González sorprendidos por reacción de Katia Condos

'Peluchín' y Gigi Mitre no ocultaron su sorpresa por la reacción de Katia Condos. En particular, Rodrigo González, antes de presentar el video, afirmó sentirse confundido por la respuesta de la actriz ante sus cámaras. Más adelante, después de exponer la grabación en 'Amor y Fuego', afirmó: “Nos mandó a la ‘tapudrema’”.

Por su parte, Gigi se solidarizó con la artista en el sentido de que entendía que estaba pasando por un momento complicado, aunque, a su parecer, pudo haber actuado diferente. “Que feo. Pudo reaccionar distinto, pero la entiendo… Comparto su proceder, pero en ese momento... ’’¿Qué quiere la prensa Déjenme tranquila, me estoy divorciado después de 30 años”.

Más adelante, la conductora cuestionó el comunicado de Federico Salazar y Katia Condos, cuestionando que la ruptura se haya dado en buenos términos, como ellos dejaron por escrito. “Porque claro, en el comunicado todo se pone bonito. El papel aguanta todo: tipo acá con el amor y respeto. Pero nadie se divorcia con respeto y amor, no. Ahí se acabó…”, afirmó.

Por su parte, 'Peluchín' consideró inevitable que la actriz y el periodista fueran abordados por la prensa tras anunciar públicamente su separación. “Katia y Federico no esperan que después de esto no te vayan a buscar”, sentenció el conductor. En redes sociales, las reacciones se dividieron entre quienes respaldaron la postura de Condos, recordando que en su comunicado pidió respeto para transitar este momento con calma, y quienes señalaron que la repercusión mediática era previsible al tratarse de dos figuras reconocidas en el ámbito nacional.

Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: "Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años"

Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

Federico Salazar y Katia Condos se separan tras 30 años: así fue su historia de amor

Federico Salazar y Katia Condos se separan tras 30 años: así fue su historia de amor

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: "Traté de irme y no me dejó"

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: "Traté de irme y no me dejó"

Katia Condos y la vez que reveló por qué quiso separarse de Federico Salazar: “Traté de irme y no me dejó”

Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: "Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años"

Rebeca Escribens llora en vivo al hablar sobre la ruptura de Federico y Katia Condos: “Lo más difícil que me ha tocado hacer en 10 años”

¿Se acabó el amor? Mario Hart responde a los rumores de ruptura con Korina Rivadeneira y asegura: "No todo es felicidad"

¿Se acabó el amor? Mario Hart responde a los rumores de ruptura con Korina Rivadeneira y asegura: “No todo es felicidad”

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

