El streamer peruano Macarius sorprendió a sus seguidores al confirmar su relación con la exmodelo Suheyn Cipriani llegó a su fin de manera definitiva. En una transmisión en vivo, el creador de contenido abordó directamente los rumores que circulaban en redes sociales sobre una posible ruptura entre ambos.

Durante el live, el influencer explicó que la separación ocurrió días atrás y que ya no existe posibilidad de reconciliación y pidió respeto hacia su expareja. 'Es una dama y merece tranquilidad', señaló.

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Macarius confirma el fin de su relación con Suheyn Cipriani y pide respeto para ella

En la transmisión, Macarius fue claro al referirse al final de su romance con Suheyn Cipriani, una relación que había generado bastante atención entre sus seguidores en redes sociales. El streamer aseguró que la decisión ya está tomada y que ambos continuarán sus caminos por separado.

'Lamento decirles que es verdad, pe, gente. Estamos dos semanas, semana y media separados, y ya eso nada más, gente', comentó frente a su comunidad, a quienes pidió respeto hacia su expareja y recalcó que no quiere ver mensajes negativos contra ella.

Suheyn Cipriani compartió una sentida reflexión antes del anuncio de Macarius

Antes de que se confirmara oficialmente la ruptura, Suheyn Cipriani compartió una reflexión personal durante una transmisión en TikTok, en el que habló sobre la importancia de reforzar la autoestima y recordar el propio valor.

En su mensaje, la exmodelo explicó que su psicóloga le recomendó realizar un ejercicio para fortalecer su seguridad personal. 'Mi psicóloga me dijo que escriba en un papel todo lo que yo era y lo pegué en mi espejo. Entonces todos los días leo cosas como: eres una chica buena, eres una chica independiente, eres buena madre, eres buena hermana', relató.

Además, reconoció que, pese a sentirse una persona empoderada, también es importante identificar debilidades y trabajar en ellas. 'A pesar de que yo ya me sentía la persona más empoderada del mundo, creo que fallé en eso mucho. Entonces siempre está bueno recordárnoslo e identificar nuestras debilidades', agregó.