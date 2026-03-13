La influencer habló sobre el momento en que Keiko se mostró emocionada cuando Gabriel Calvo le dedicó una obra. Foto: Composición LR

La influencer habló sobre el momento en que Keiko se mostró emocionada cuando Gabriel Calvo le dedicó una obra. Foto: Composición LR

Las recientes declaraciones de 'Majo con Sabor' han vuelto a poner sobre la mesa un episodio que en su momento generó diversos comentarios sobre la cercanía mediática entre Gabriel Calvo y Keiko Fujimori.

Durante una entrevista en el podcast de Magaly Medina, la influencer recordó cuando la candidata presidencial se mostró particularmente emocionada por una obra que el actor le dedicó.

‘Majo con Sabor’ habla de rumores de vínculo entre Keiko Fujimori y Gabriel Calvo

La situación se remonta a cuando Fujimori asistió a la obra teatral El primer damo, donde Calvo tuvo un gesto hacia ella. Sin embargo, según contó Majo, en ese momento ella ya mantenía una relación con el artista.

La influencer explicó que siempre tuvo claro el contexto de su relación con el actor, por lo que no interpretó la situación como un problema. Incluso señaló que ambos siguieron de cerca la entrevista que Magaly TV La Firme hizo a Fujimori donde reconoció que le pareció un hombre “guapo”.

“Lo tenía clarísimo. Y en realidad, cuando tú le hiciste la entrevista, me dio pena porque sí le vi la cara de emocionada, pero no sabía si era real o no. Y de hecho vi la entrevista junto a Gabo”, contó a Magaly.

Asegura que no sintió celos por comentarios de Keiko sobre Gabriel Calvo

Majo también aseguró que la repercusión mediática no afectó su vínculo con el actor y que siempre manejaron el tema con naturalidad.

“Si él tiene que facturar con eso, yo normal, porque sé que no hay nada de por medio porque ya había algo. Nosotros tenemos una muy buena comunicación”, sostuvo.

Además, descartó sentir celos por los comentarios de la lideresa de Fuerza Popular al señalar que el artista le parecía “guapo”. En esa misma línea, consideró que la reacción de Fujimori podía entenderse dentro del contexto de ese momento.

“Sí. O sea, si te hacen una obra, cualquiera se emociona”, agregó.