Suheyn Cipriani retoma su relación con Macarius y descarta rumores de infidelidad: "Nunca hubo una falta de respeto"

La exreina de belleza oficializó su reconciliación luego de que se difundieran imágenes junto al streamer en Arequipa, donde se les vio de la mano y besándose.

La conductora confirmó que retomó su vínculo sentimental con el streamer Foto: Composición LR | Captura de YouTube de 'Esto sí es amor' / 'Q'bochinche'

Durante la reciente emisión de 'Esto sí es amor', Suheyn Cipriani se pronunció sobre las imágenes en las que aparece besándose con el streamer Macarius, pese a que semanas atrás habían anunciado el fin de su relación sentimental. La exreina de belleza confirmó que decidió darse una nueva oportunidad junto a Diego Aguilar, nombre real del creador de contenido.

La figura de ATV sostuvo que la ruptura previa respondió a las dificultades propias de una relación a distancia y expuesta al escrutinio público. "Diego y yo hemos decidido retomar nuestra relación", declaró en vivo.

Suheyn Cipriani descarta infidelidad 

Por la señal de ATV, Cipriani se refirió directamente a las instantáneas que circulaban en redes sociales. "Muchas han visto imágenes mías que están circulando en las redes y sí, he decidido retomar mi relación", señaló, precisando que la decisión fue tomada tras una reflexión conjunta.

“Quiero dejar en claro: en mi relación nunca hubo una falta de respeto, nunca hubo infidelidades. Esa persona que ahora comparte mi vida es un muy buen chico (...) “Tener una relación bajo la mirada de todos no es sencillo, sobre todo cuando las opiniones llegan de personas que no conocen la realidad", explicó. 

Suheyn Cipriani fue captada besando a Macarius en Arequipa

Suheyn Cipriani y Macarius fueron captados besándose y tomados de la mano en una discoteca de Arequipa, ciudad a la que la conductora habría viajado para conversar con el streamer. Las imágenes fueron difundidas por el podcast ‘Q' Bochinche’, conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, en una edición emitida a través de YouTube.

En los videos también se observa a la pareja bailando y abrazándose dentro del centro nocturno. Posteriormente, la modelo le da un beso en los labios sin reparar en que otras personas podrían estar grabando. Los conductores del espacio afirmaron que ambos ya habrían retomado su relación sentimental.

