Padre de familia enfrenta a famoso streamer peruano por acercarse a su hija en plena transmisión en vivo

El streamer peruano, conocido como Jota Joda, realizaba una transmisión en vivo por las calles de Lima cuando, de repente, se topó con una adolescente a quien empezó a coquetear. Le decía que era muy linda, mientras la menor no entendía lo que ocurría.

Sin embargo, muy cerca de la escena estaba el padre de la joven, quien de inmediato se acercó y decidió encarar al influencer por acercarse a su hija sin permiso. “Debes ver a quien te acercas”, señaló el hombre, dejando en claro que su hija era menor de edad.

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Padre insulta a Jota Joda por coquetearle a su hija

“Es mi hija, ¿por qué te le acercas a ella hue**, que tienes?”, se escucha decir al padre ofuscado mientras Jota Joda intentaba justificarse afirmando que es streamer y que realizaba una transmisión en vivo. “No me importa, pero no tienes por qué acercarte”, respondió el progenitor de la menor, quien luego le consultó a su hija qué le había dicho exactamente el influencer.

Frente a esta situación, los amigos del creador de contenido aparecieron en escena para retirarlo y evitar que el conflicto escalara más. En otra toma, se observa al padre discutiendo con tres amigos más de Jota Joda, a quienes les reiteraba que no debían acercarse a su hija por tratarse de una menor de edad.

Usuarios felicitan a padre de familia por encarar a streamer

El video del enfrentamiento entre el padre de familia y Jota Joda se viralizó rápidamente, lo que generó una ola de reacciones en redes sociales. La mayoría de usuarios respaldó la actitud del progenitor y destacó su intención de proteger a su hija. “El padre solo está protegiendo a la menor”, “Ese padre me representa”, “No debió acercarse a una menor sin preguntar primero”, opinaron.

No obstante, otro grupo consideró que la reacción fue exagerada y que el progenitor pudo dirigirse de una manera más calmada al streamer, pues este no sabía que se trataba de una menor de edad.