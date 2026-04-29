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Lucía de la Cruz sorprende al revelar detalles inéditos de su vida íntima con su esposo fallecido: “Yo amaré a Percy García eternamente”

Cantante criolla Lucía de la Cruz, de 72 años, habló pasajes desconocidos de su relación con Percy García Ramos en el programa de Magaly Medina.

Percy García Ramos, esposo de Lucía de la Cruz, falleció a inicios del año 2000. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
Percy García Ramos, esposo de Lucía de la Cruz, falleció a inicios del año 2000. Foto: Composición LR/Instagram/ATV.
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La cantante criolla Lucía de la Cruz volvió a captar la atención del público al ser entrevistada por Magaly Medina en 'Magaly TV: la firme'. Allí habló sin filtros sobre su relación íntima con su fallecido esposo, Percy García Ramos y dejó en claro la profunda huella que marcó en su historia personal.

Durante la conversación, Lucía recordó cómo Percy fue una pieza clave en su lucha contra el consumo de drogas. “Conocí a Percy y dejé el mundo de las drogas, me hizo tomar una casa, estar con mis hijos”, expresó.

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Lucía de la Cruz sobre Percy García: “Hice el amor con mi esposo hasta el final”

Lucía de la Cruz, de 72 años, se refirió a los últimos días de vida de Percy García, cuando su estado de salud ya era delicado. “En los últimos días de Percy, ya estaba en cama. Yo creo que, si a Percy lo tuviera, hubiera sabido todo lo de él, ten la plena seguridad de que él estuviera aquí a mi lado”, señaló, dejando entrever que aún quedan aspectos de su vida que no llegó a conocer completamente.

Además, recordó los momentos más íntimos al lado de su fallecido esposo. “Estuve con él hasta el final. Hice el amor con mi esposo hasta el final de sus días (aunque él estuviera enfermo). Yo amé y amaré a Percy García Ramos eternamente por muchos motivos”, declaró.

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¿De qué murió Percy García, fallecido esposo de Lucía de la Cruz?

Durante una parte de la entrevista, Lucía de la Cruz confesó que desconocía aspectos de la vida de Percy García. Cuando Magaly Medina le consultó qué no sabía de su esposo, la cantante respondió con cautela.

“¿Qué parte de su vida no sabías?”, preguntó Magaly. “Casi lo más fuerte. Con el respeto que te mereces no lo puedo hablar”, explicó la artista criolla.

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