Universitario vs Nacional EN VIVO HOY: pronóstico, entradas y dónde ver el partido de la U por Copa Libertadores

Universitario vs Nacional EN VIVO HOY juega una ‘final’ por la Copa Libertadores 2026. Los cremas reciben en el Monumental de Ate al gigante uruguayo a partir de las 9.00 p. m. (hora peruana). La transmisión del partido estará a cargo de la señal de ESPN; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto con todos los goles e incidencias en la cobertura online gratis de La República Deportes.

Con muy pocas chances de ganar el Torneo Apertura, el equipo comandado por Jorge Araujo se juega todo frente al elenco charrúa. Una victoria le permitiría mantener sus opciones de clasificar a octavos de final.

¿A qué hora juega Universitario vs Nacional?

En suelo peruano, el tercer partido de Universitario en Copa Libertadores empezará a las 9.00 p. m. Si te encuentras en otro lugar del mundo, no te preocupes: te hemos preparado una guía de horarios.

México: 8.00 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 9.00 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 10.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 10.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 11.00 p. m.

España: 3.00 a. m. (miércoles 8).

¿Dónde ver Universitario vs Nacional?

La transmisión por TV del Universitario vs Nacional estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica. Además, podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus con previa suscripción.

Argentina: Fox Sports 2

Bolivia: ESPN

Brasil: Paramount+

Chile: ESPN 5

Colombia: ESPN

Costa Rica: Disney Plus

Ecuador: ESPN

México: Disney Plus

Paraguay: ESPN

Perú: ESPN

Uruguay: ESPN

Venezuela: ESPN

Estados Unidos: beIN Sports, Fanatiz

Canadá: beIN Sports, Fanatiz

¿Cómo ver Universitario vs Nacional por internet gratis?

Si deseas ver Universitario vs Nacional online, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus; en caso no puedas acceder a este servicio de streaming, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Universitario vs Nacional: alineaciones probables

Estos son los posibles equipos titulares de la U y el Bolso. Jorge Araujo realizaría cambios en el arco y el mediocampo.

Universitario: Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera.

Diego Romero; Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría; Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, José Carabalí, Andy Polo; Edison Flores y Alex Valera. Nacional: Neto Volpi; Cristian Arrieta, Jan Carlos Angulo, Daniel Pedrozo, Yoimar Moreno; Sebastián Guzmán, Bryan Rovira; Ever Valencia, Juan Torres, Adrián Parra; Luis Sandoval.

Universitario vs Nacional: pronósticos

Las casas de apuestas ven más probable un triunfo de Universitario debido a que jugará como local.

Betsson: gana Universitario (2,32), empate (2,98), gana Nacional (3,25)

Betano: gana Universitario (2,40), empate (3,10), gana Nacional (3,50)

Bet365: gana Universitario (2,35), empate (3,00), gana Nacional (3,40)

1XBet: gana Universitario (2,35), empate (3,11), gana Nacional (3,40)

Coolbet: gana Universitario (2,30), empate (3,05), gana Nacional (3,50)

Doradobet: gana Universitario (2,42), empate (3,00), gana Nacional (3,33).

Universitario vs Nacional: historial

Universitario y Nacional de Uruguay se enfrentaron en seis ocasiones en competiciones internacionales. Así quedaron los últimos partidos.