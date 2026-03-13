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Adal Ramones vuelve a Lima este 2026: entradas, fecha y lugar para ver su nuevo monólogo ‘Viajando sin maleta’

Adal Ramones, conocido por su exitoso programa 'Otro Rollo', promete momentos irrepetibles y risas sobre las experiencias cotidianas en su show en Lima. La gira busca conectar con el público a través de historias que todos hemos vivido.

Adal Ramones llega a Perú en 2026 con su nuevo espectáculo ‘Viajando sin maleta’, donde mezcla humor y reflexiones sobre la vida. La función tendrá lugar el 23 de mayo en el Teatro Canout de Miraflores.
Adal Ramones llega a Perú en 2026 con su nuevo espectáculo ‘Viajando sin maleta’, donde mezcla humor y reflexiones sobre la vida. La función tendrá lugar el 23 de mayo en el Teatro Canout de Miraflores. | Foto: difusión.

El reconocido actor, conductor y comediante mexicano Adal Ramones regresa a nuestro país este 2026 para reencontrarse con sus seguidores peruanos y ofrecer su renovado espectáculo, titulado ‘Viajando sin maleta’, el cual mezcla humor, anécdotas personales, reflexiones profundas sobre la vida y sobre todo aquello que, sin notarlo, terminamos cargando de más en el camino. 

Adal Ramones, una de las figuras más queridas del entretenimiento en español, vuelve a los escenarios con ‘Viajando sin maleta’, una nueva propuesta de comedia en vivo que llegará a nuestro país este sábado 23 de mayo en el Teatro Canout de Miraflores. Cabe mencionar que las entradas ya están disponibles en Teleticket con precios que van desde los S/54.5.

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Este espectáculo 'Viajando sin maleta' de Adal Ramones destaca por su formato participativo y anécdotas cercanas. Foto: difusión.

Este espectáculo 'Viajando sin maleta' de Adal Ramones destaca por su formato participativo y anécdotas cercanas. Foto: difusión.

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¿De qué trata el nuevo espectáculo de Adal Ramones?

Luego de consolidar una sólida carrera en televisión, teatro y presentaciones en vivo, Adal Ramones asumirá un formato cercano, ágil y participativo. La propuesta busca que el público se vuelva cómplice de un recorrido cargado de anécdotas inesperadas, improvisación y momentos irrepetibles que solo pueden vivirse sobre el escenario.

A lo largo del monólogo, el comediante propone reírse de aquellas vivencias que todos hemos experimentado: viajes que no resultan como se planearon, situaciones cotidianas absurdas, recuerdos familiares y pequeños enredos que, con el paso del tiempo, se transforman en grandes historias. 

‘Viajando sin maleta’ integra una gira que visitará diversas ciudades, ofreciendo al público una velada llena de humor, conexión y momentos inolvidables. Más que un show de comedia, se presenta como una invitación a dejar atrás lo innecesario y disfrutar el trayecto de la vida con ligereza y buen humor.

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¿Cómo se hizo famoso Adal Ramones?

Adal Ramones se hizo famoso principalmente gracias a su trabajo como conductor y creador del programa de televisión “Otro Rollo”, que se transmitió entre 1995 y 2007.

Este show juvenil y de entretenimiento marcó una época en la televisión mexicana y latinoamericana, ya que combinaba entrevistas a celebridades internacionales, monólogos de comedia, sketches y música en vivo. Gracias a su estilo cercano, irreverente y humorístico, Ramones logró conectar con el público joven y posicionarse como una figura muy popular.

Antes de ese éxito, también había desarrollado carrera en teatro, radio y producción televisiva, lo que le permitió consolidar su experiencia y crear un formato innovador que lo catapultó a la fama. Posteriormente, continuó vigente con proyectos en televisión, stand-up, conducción de eventos y teatro.


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