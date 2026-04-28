El mundo del modelaje, el fútbol y la farándula son tres vertientes que siempre, o casi siempre, estarán unidas. Esta vez, una sorpresiva denuncia pública por parte de una reconocida ex Miss Perú, que además fue coronada como Miss Eco Internacional y Miss Supranational, contra Aldo Corzo, futbolista y capitán de Universitario de Deportes, captó la atención. Se trata de Lesly Reyna, exreina de belleza, quien catalogó su encuentro con el seleccionado nacional como la "peor experiencia" de su vida.

Sus declaraciones en el pódcast 'Xno decirlo' causaron gran revuelo. Según contó la exintegrante de 'El último pasajero', todo habría sucedido durante los días previos a la partida de la selección peruana a Rusia para disputar el Mundial del 2018. La influencer relató que se encontraba en una fiesta junto a varios jugadores y Corzo intentó sobrepasarse con ella.

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Lesly Reyna, exMiss Perú, asegura que Aldo Corzo quiso sobrepasarse con ella

Las declaraciones de Lesly Reyna se dieron en el pódcast conducido por Giancarlo Cossio, Israel Dreyfus y Leysi Suárez. Durante la conversación, el primero le pidió a la modelo que contara la terrible experiencia que vivió en casa de Aldo Corzo, futbolista emblema de Universitario de Deportes.

“Esa fue la peor experiencia de mi vida. Fue muy feo lo que me hizo (Aldo). Tenía 19 años, estaba iniciando en ‘El último pasajero’ (…) estaban de moda los bunkers, que los futbolistas como que se encerraban. Nair (su amiga) me invitó y como nunca dije ‘vamos’. Yo voy y estaba Cueva, ‘Orejitas’, André Carrillo, había varios y no estaba Paolo Guerrero”, indicó.

La exreina de belleza señaló que no se encontraba cómoda en el lugar y, además, se sentía decepcionada al ver la actitud que adoptaron algunos seleccionados peruanos. Antes de retirarse de la reunión, optó por ir al baño, sin percatarse de que Corzo la estaba siguiendo.

“Yo me quería ir y le dije a Nair que no me sentía cómoda. Fui al baño, porque quería ir al baño, y Aldo (Corzo) quiso entrar al baño conmigo, me jaló para entrar al baño conmigo. De hecho, me quiso besar, pero lo empujé, quise salir de ahí. Si no fuera porque alguien justo iba a entrar al baño, me hubiera jalado arriba o no sé. Me quería forcejear”, confesó Lesly Reyna.

Lesly Reyna revela que calló por temor

Asimismo, Reyna señaló que, si recién ahora cuenta su experiencia con el exfutbolista de Alianza Lima, es porque, en su momento, no quería generar polémica, más aún por el contexto que vivía la selección peruana, la cual regresaba a un mundial luego de 36 años.

“Siempre me quedé callada porque no quería entrar en polémica, no quería hacer problema. Nunca me había pasado algo así y dije ‘es futbolista, tendrá mucho dinero, mejor no hago nada’ y me quedé callada. Pero no pasó nada, no logró pasar nada porque como digo, llegó esta persona, interfirió, pero fue algo que yo lo callé por años”, sentenció.