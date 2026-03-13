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Maju Mantilla pide respeto a su intimidad tras ser captada con Gustavo Salcedo al regresar de Colombia: "No quiero reducir mi vida al morbo"

La exreina de belleza insistió en que no todo lo que ocurre en la vida de las figuras públicas debe convertirse en espectáculo. Además, recalcó que, más allá del personaje público, sigue siendo un ser humano.

Maju Mantilla pide respeto a su vida privada Foto: Composición LR
Maju Mantilla pide respeto a su vida privada Foto: Composición LR | Facebook /Youtube

Durante una conferencia de prensa, Maju Mantilla respondió a las preguntas sobre su situación sentimental con su aún esposo, Gustavo Salcedo, luego de que ambos fueran captados en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez cuando se disponían a abordar un vuelo con destino a Colombia.

La exconductora de 'Arriba mi gente' pidió respeto por su vida privada y dejó en claro que no abordará ante los medios asuntos vinculados con su intimidad. Señaló que, aunque es una figura pública, lo que ocurre fuera de los sets de televisión no debería convertirse en un tema de interés público. Además, remarcó que muchas veces se olvida que detrás del personaje hay una persona que puede verse afectada.

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Maju Mantilla pide separar al personaje público de la persona

Durante la presentación de su nuevo podcast 'La sustancia', la exreina de belleza aseguró que no hablará sobre su vida personal ante cámaras. "No voy a hablar de mi vida, porque mi vida privada no es negociable. Muchos han pensado que voy a hacer un descargo y eso jamás voy a hacer. Yo no quiero reducir mi vida al morbo", declaró. 

En la misma línea, señaló que espera que se respete su espacio personal y recordó que, más allá de la exposición mediática, continúa siendo un ser humano.  "Es decir, a mí las cosas también me afectan, también me pongo mal", confesó. Asimismo, explicó que su postura responde al deseo de proteger a su entorno más cercano. 

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Maju Mantilla pide respeto por su familia

"Si es que me he mantenido en silencio no es por falta de argumentos; si es que me he mantenido en silencio es por la necesidad de encontrar calma, por respeto a mí misma y a familia, y porque querer hacer las cosas desde un ámbito privado", sostuvo.

Finalmente, Maju Mantilla recalcó que no todo lo que ocurre en la vida de las figuras públicas debe transformarse en espectáculo. "Hay cosas que uno pasa en la vida y no todo debe ser un espectáculo. Hay conversaciones, emociones y procesos que uno tiene que conservarlos en la intimidad familiar, y espero que respeten eso", concluyó.  

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