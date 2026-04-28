Puente Piedra: joven denuncia presunto maltrato por alimentar perros cerca a local de empresa de telefonía

Controversia en redes por prohibición de alimentar perros callejeros en distrito de Puente Piedra | Difusión

Controversia en redes por prohibición de alimentar perros callejeros en distrito de Puente Piedra | Difusión

Una situación de indignación se ha generado en el distrito de Puente Piedra luego de que la joven Giorgia Díaz denunciara haber sido retirada e insultada mientras alimentaba a perros en situación de calle en los interiores del Mercado Huamantanga.

Según su testimonio, el incidente ocurrió cuando brindaba alimento a tres animales que suele cuidar. “Donde los encuentro les pongo agua en envases y les doy sus croquetas”, explicó. Sin embargo, al ubicarse cerca de un local de telefonía dentro del mercado, fue intervenida por un trabajador que se presentó como gerente, quien le exigió que retirara a los perros del lugar.

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La joven indicó que intentó explicar que los animales permanecerían solo el tiempo necesario para alimentarse. “Ellos comen y se van, pero si yo no estoy, me siguen y no comen nada”, sostuvo. Pese a ello, aseguró que recibió comentarios despectivos e incluso insultos por parte del personal de limpieza de la empresa. Posteriormente, agentes de seguridad le solicitaron que no volviera a alimentarlos en ese espacio.

Reacción en redes y respuesta de la empresa

El caso cobró mayor visibilidad luego de que Giorgia difundiera lo ocurrido en redes sociales. Tras ello, la empresa se comunicó con ella mediante sus canales digitales para ofrecer disculpas. No obstante, la joven consideró que la respuesta fue insuficiente y no incluyó acciones concretas.

La controversia escaló al involucrar a la administración del Mercado Huamantanga y a la Municipalidad de Puente Piedra. De acuerdo con la denunciante, comerciantes le informaron que existiría una prohibición de alimentar a los perros bajo amenaza de sanciones.

“Les han dicho que si siguen dando de comer, les quitan el puesto”, afirmó.

Asimismo, expresó su preocupación por posibles medidas contra los animales. “Mi miedo es que los desubiquen, que los lleven lejos donde no tengan agua ni comida”, advirtió. Según indicó, en esa zona hay entre 14 y 15 perros, aunque ella y su familia apoyan a más de 150 en total.

Giorgia anunció que presentará un documento formal ante las autoridades para solicitar claridad sobre las acciones que se adoptarán. “Entiendo que no los quieran dentro del mercado, pero no pueden decidir sobre la vida de estos animales”, enfatizó.

Hasta el cierre de este informe, no se recibió más comunicación por parte de la empresa ni de la Municipalidad de Puente Piedra.