Macarius manda regalo por TikTok a Suheyn Cipriani tras terminar su relación en el cumpleaños de su hija

La noche de una reciente transmisión en vivo dejó atónitos a los seguidores de Macarius y Suheyn Cipriani. La influencer recibió varios obsequios virtuales mientras interactuaba con su audiencia en TikTok, pero uno en particular captó la atención: provenía de la cuenta del streamer, con quien mantuvo una breve relación sentimental que terminó en una fecha especialmente delicada.

El gesto no pasó desapercibido. La ruptura entre Macarius y Suheyn Cipriani se produjo apenas una semana después de que hicieran público su romance. Lo que más llamó la atención fue que la separación coincidió con el cumpleaños de la hija de la influencer, fruto de su anterior relación con el salsero César Vega, situación que generó comentarios en redes sociales y en programas de espectáculos.

Streamer Macarius manda regalo por TikTok a Suheyn Cipriani

Durante el directo, la conductora de 'Esto sí es amor' notó el envío de regalos virtuales y, aunque evitó mencionar explícitamente el nombre de Macarius al leer la lista de usuarios, su reacción evidenció sorpresa. Entre los obsequios destacó el popular “león”, uno de los más solicitados en la plataforma debido a su alto valor económico, ya que estos íconos digitales pueden convertirse posteriormente en ingresos para los creadores de contenido.

En TikTok, los regalos virtuales representan una forma de monetización directa. Los usuarios adquieren monedas dentro de la aplicación y las envían durante las transmisiones en vivo como muestra de apoyo. En el caso de Macarius, el detalle fue interpretado por varios seguidores como un posible acercamiento, aunque ninguno de los dos ha confirmado una reconciliación.

Ruptura en fecha especial y reacciones posteriores

La historia entre Macarius y Suheyn Cipriani despertó interés desde el inicio. Tras oficializar su relación en redes sociales, la noticia de la separación sorprendió por su rapidez y por el contexto: ocurrió en la misma fecha en que la hija de la influencer celebraba un año más de vida. Según trascendió entonces, la distancia geográfica habría influido en la decisión, ya que él estaba de viaje en Arequipa mientras ella permanecía en Lima.

Días después del quiebre, Suheyn Cipriani confesó públicamente que aún sentía cariño por el streamer e incluso se mostró afectada al hablar del tema en su programa televisivo. Desde entonces, ambos continuaron con sus actividades por separado, aunque el reciente gesto de Macarius en TikTok reavivó las especulaciones sobre el vínculo que mantienen actualmente.