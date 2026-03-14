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Animador de Armonía 10 se somete a prueba de ADN en el programa de Andrea Llosa tras dudar sobre su paternidad

Michel Guzmán, animador de Armonía 10, acudió al programa de Andrea Llosa para esclarecer si es el padre de una niña tras un breve romance.

Animador de Armonía 10 estará en programa de Andrea Llosa. Foto: composición LR/Instagram
Animador de Armonía 10 estará en programa de Andrea Llosa. Foto: composición LR/Instagram

El programa 'La verdad a prueba', conducido por la periodista Andrea Llosa, presentó un avance de su próxima edición en la que el animador de Armonía 10 de Walther Lozada, Michel Guzmán, se someterá a una prueba de ADN para resolver una duda sobre su presunta paternidad.

El animador del grupo de cumbia habría mantenido un breve romance con una mujer, del cual habría nacido una niña. En el programa se realizará una prueba para determinar si es su padre. “Tuvo un romance fugaz y ahora no cree ser el padre de su hija… como una prueba de ADN acabará con el misterio que habla la ciencia”, se escucha en el avance.

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Animador de Armonía 10 busca confirmar paternidad con prueba de ADN en programa de Andrea Llosa

En el avance del programa 'La verdad a prueba', el animador Michel Guzmán se presenta para resolver la incógnita sobre si es o no el padre de una niña que habría nacido tras una relación breve con una mujer que ahora reclama que él asuma la paternidad.

Durante el adelanto se observa parte del momento en que se revelará el resultado de la prueba de ADN, una escena que muestra a la madre de la menor afectada y llorando al conocer la respuesta definitiva. El episodio será emitido el lunes 16 de marzo a las 7.30 p. m. por Panamericana Televisión.

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Andrea Llosa se siente orgullosa por su nuevo programa 'La verdad a prueba'

En una entrevista con el diario Trome, la conductora, quien recientemente dejó su anterior espacio en ATV después de casi 20 años para iniciar este nuevo proyecto, expresó su entusiasmo por el estreno de este formato, el cual busca ofrecer al público casos reales en los que se busca revelar la verdad.

“Me siento motivada y con muchas ganas de darle al público un contenido auténtico y potente”, afirmó la periodista al referirse al nuevo programa. Asimismo, destacó que el espacio contará con el apoyo de profesionales que ayudarán a esclarecer cada caso presentado. “Cuenta con especialistas en polígrafo, microgestos y ciberseguridad, entre otros, con el objetivo de que el invitado descubra la verdad”, agregó.

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