Espectáculos

Aida Martínez lanza fuerte acusación contra Andrea Llosa por reportaje sobre Dayron Martin cuando era menor de edad: "Ella nunca debió hacerme eso"

Según reveló Aida Martínez, Andrea Llosa la trajo a Lima "con engaños" tras su ampay con Dayron Martin cuando tenía 17 años y el reportaje que le hizo la llevó a considerar una decisión extrema.

Aida Martínez hizo esta revelación tras las declaraciones de Andrea Llosa sobre Marisel Linares.
Aida Martínez hizo esta revelación tras las declaraciones de Andrea Llosa sobre Marisel Linares. | Foto: composición LR/X No Decirlo/Panamericana

Las recientes declaraciones de Andrea Llosa sobre el caso de Marisel Linares generaron una inesperada reacción en Aida Martínez. La influencer recordó un reportaje que la periodista le hizo cuando era menor de edad, luego de haber sido ampayada con el cantante cubano Dayron Martin —entonces esposo de la exporrista Anelhí Arias— y aseguró que aquel trabajo la afectó profundamente.

Según confesó, la repercusión fue tan negativa que llegó a aislarse y considerar una decisión extrema.

Aida Martínez no oculta su desagrado hacia Andrea Llosa

La periodista Andrea Llosa sorprendió al afirmar que Marisel Linares “se jodió su carrera” por callar información sobre su hijastro Adrián Villar, responsable del atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano. Estas palabras fueron comentadas en el podcast ‘X No Decirlo’, donde Aída Martínez participó como invitada.

Allí, la influencer expresó su desagrado hacia la periodista y recordó una experiencia personal: “A mí me cae bien mal Andrea Llosa, la verdad. Es que mí me ha hecho una cag*** bien amarillista. Ella nunca debió hacerme eso”.

Aida Martínez revela los detalles del reportaje que le hizo Andrea Llosa

Martínez relató que Llosa la llevó “con engaños” a Lima para realizarle un reportaje cuando tenía 17 años, tras ser ampayada besando al cantante cubano Dayron Martin, entonces esposo de Anelhí Arias.

Según su versión, la periodista le prometió que podría contar su verdad, pero luego de concretar el viaje con permiso notarial terminó sintiéndose maltratada. “Me trató mal, me hacía preguntas que yo no podía responder porque no tenía la capacidad, en ese momento, ni emocional ni intelectual, por así decirlo, para mantener una conversación alturada con ella”, señaló.

“Todo fue amarillismo al completo”: Aida Martínez sobre reportaje de Andrea Llosa

La influencer soltó posteriormente señalamientos más graves, pues aseguró que el trabajo de Andrea Llosa se basó en calumnias y la llevó a considerar tomar una decisión extrema.

“Me sacó un reportaje que me dejó como la amante, como la serrana. De lo peor. Yo no sé si ese reportaje todavía sigue en YouTube, pero ese reportaje casi hace que yo me quite la vida porque me hizo mier**. Todo con mentiras. Todo fue amarillismo al completo. Se burló de mí, se burló de mi familia, se burló de lo había pasado. Yo no quería salir de mi casa. Fue horrible la avalancha de comentarios. Me dejó como la amante arequipeña”, confesó.

Al ser consultada si se llegó a defender, la personalidad de internet sentenció: “A los 17 años eres una mocosa. Tú a una chiquita de 17 la tratas con pinzas. Mi estado emocional e intelectual en ese tiempo no es el que tengo ahora. Yo ahorita me la como con todo y ropa y todo a la mujer. Desde ahí a esa mujer le puse la cruz y te juro que hasta un día dije: ‘Le voy a pegar’".

Cae precisar que, en 2025, Dayron Martin declaró que Martínez le había “sembrado” el ampay de su beso en Arequipa y que ella sabía de su matrimonio con Anelhí Arias. La influencer, sin embargo, negó esa versión con firmeza: “Nunca me dijo que tenía mujer ni hija. Yo era una menor de edad y él era un hombre vivido. Ahora sale a mencionarme para colgarse de mi fama en redes sociales y debería decir solo la verdad”.

