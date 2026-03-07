HOYSuscripcion LR Focus

34 heridos tras atentado en discoteca de Trujillo
Andrea Llosa vuelve a la TV con ‘La verdad a prueba’: fecha, hora y de qué trata su nuevo programa en Panamericana TV

Con un equipo de psicólogos forenses y expertos en mentiras,'La verdad a prueba' promete revolucionar la televisión peruana, utilizando tecnologías avanzadas para enriquecer las investigaciones.

Andrea Llosa regresa a Panamericana TV en 2026 con 'La verdad a prueba', un nuevo programa que estreia el 9 de marzo. Este formato combinará la experiencia de profesionales en diversas áreas. Créditos: Silvana Quiñonez/ URPI-LR
Andrea Llosa regresa a Panamericana TV este 2026. Después de haber trabajado en ATV por 14 años, la conductora de televisión se cambió de casa televisiva y ya está lista para estrenar ‘La verdad a prueba’, un espacio donde un equipo de especialistas como psicólogos forenses, peritos informáticos y mentalistas se unen para descubrir lo que otros intentan ocultar. 

‘La verdad a prueba’, una puesta que explorará emociones y reconciliación en la pantalla, se estrena este lunes 9 de marzo y busca revolucionar la pantalla. La periodista, experta en formatos de investigación, promete innovadoras maneras de encarar situaciones difíciles.

Andrea Llosa, una de las figuras más reconocidas del periodismo social y de investigación en la televisión peruana, vuelve a la pantalla chica este lunes 9 de marzo, a partir de las 7:30 p.m. Según la periodista, con este nuevo formaro, espera yudar a las personas a descubrir la verdad en los momentos más complejos de su vida personal y familiar.

Cabe indicar que Panamericana Televisión fue el canal que vio nacer a Andrea Llosa profesionalmente y al que retorna después de dos décadas marcando hitos en la televisión nacional con programas como ‘Nunca Más’ y ‘Andrea’.

El programa buscará ayudar a los participantes a descubrir verdades ocultas en su vida personal y familiar, enfrentando traiciones y secretos. Créditos: Silvana Quiñonez/ URPI-LR

¿De qué trata 'La verdad a prueba'?

Andrea Llosa dio detalles de lo que será su nuevo formato. A diferencia de sus anteriores programas, 'La verdad a prueba' integrará la presencia de un equipo multidisciplinario de psicólogos forenses, peritos, poligrafistas, expertos en microgestos y criminalística, además de mentalistas y detectives. El objetivo es someter a examen mentiras, secretos familiares, traiciones y dudas que ponen a prueba la confianza entre amigos, parejas o compañeros de trabajo.

“El valor central es la honestidad. Habrá un grupo de personas especializado, entre ellos psicólogos forenses que han trabajado en el Poder Judicial y la Policía, poligrafistas, expertos en detección de mentiras, analistas en microexpresiones y más”, explicó Llosa. El formato contará con público en el set y se apoyará en tecnología de punta, como el lie detector y el escáner de voz, para analizar las declaraciones de los participantes y ayudar a esclarecer situaciones límite.


