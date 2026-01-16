HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Elecciones 2026: Ronald Atencio 'El Conejo Malo' en vivo y 4 años del derrame de Repsol | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Andrea Llosa anuncia su salida de ATV tras casi 20 años y revela el motivo: “No logramos llegar a un acuerdo”

La despedida de Andrea Llosa de ATV sorprendió a muchos usuarios, ya que se creía que regresaría con un nuevo proyecto televisivo a ese canal.

Andrea Llosa era considerada una de las grandes figuras de ATV. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.
Andrea Llosa era considerada una de las grandes figuras de ATV. Foto: Composición LR/ATV/Instagram.

Andrea Llosa anunció su salida de ATV tras casi 20 años, sorprendiendo a muchos, ya que se creía que regresaría con un nuevo proyecto para este 2026. La conductora, quien se despidió en diciembre de sus programas ‘Andrea’ y ‘Nunca más’, compartió un extenso mensaje en Instagram en el que explicó los motivos de su decisión de no seguir más.

 “Agradezco también a ATV por haber confiado en mí como directora y conductora de ambos programas. Si bien existió la intención de desarrollar un nuevo formato para este año, luego de varias conversaciones no logramos llegar a un acuerdo, por lo que he decidido no renovar mi vínculo con el canal”, escribió la comunicadora de 51 años.

TE RECOMENDAMOS

¿QUÉ ÁREAS DEL CUERPO SON MÁS VULNERABLES SEGÚN TU SIGNO? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL
Andrea Llosa y su comunicado anunciando su salida de ATV. Foto: Instagram.

Andrea Llosa y su comunicado anunciando su salida de ATV. Foto: Instagram.

PUEDES VER: Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja para recibir el Año Nuevo

lr.pe

Andrea Llosa revela que continuará en la televisión

Tras poner fin a su etapa en ATV tras casi 20 años, Andrea Llosa aclaró en su comunicado que seguirá ligada a la televisión peruana, aunque no brindó mayores detalles de sus próximos proyectos.  “Después de casi 20 años, me despido de ATV. Esta etapa se cierra, pero mi camino en la televisión continúa. Nos volveremos a ver muy pronto”, señaló.

Además, la conductora agradeció a su equipo de trabajo que la acompañó en sus dos programas del canal, con quienes compartió varios años. “Solo tengo palabras de agradecimiento para los equipos que me acompañaron durante 14 años en Nunca Más y más de 6 años en Andrea. Gracias por la confianza, por elegirnos de lunes a viernes en el horario estelar y también los domingos”, finalizó Andrea Llosa, adjuntando un video en el que se despide de cada uno de sus colaboradores.

PUEDES VER: Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: 'Nunca se olviden de que el amor no duele'

lr.pe

Andrea Llosa afirma que se quebró al revelar su decisión de no seguir en ATV

En otra parte de su comunicado, Andrea Llosa afirmó que se quebró al momento de hacer oficial su salida de ATV, canal donde se hizo de un nombre en la televisión. “Es difícil no quebrarse después de despedirme de dos programas que se convirtieron en parte de mi vida”, compartió la conductora peruana.

“Me voy en los mejores términos, agradecida por la libertad que siempre tuve para manejar los contenidos, y por el respeto y el cariño mutuo”, concluyó.

Notas relacionadas
Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja para recibir el Año Nuevo

Andrea Llosa explica por qué viajó sola con sus hijos y sin su pareja para recibir el Año Nuevo

LEER MÁS
Andrea Llosa se va del país con sus hijos para recibir el Año Nuevo tras cierre de su programa en ATV: “Nos vamos”

Andrea Llosa se va del país con sus hijos para recibir el Año Nuevo tras cierre de su programa en ATV: “Nos vamos”

LEER MÁS
Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: "Nunca se olviden de que el amor no duele"

Andrea Llosa anuncia el fin de su programa 'Nunca más' tras 14 años al aire: "Nunca se olviden de que el amor no duele"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

Pamela López revela cuánto ganaba Christian Cueva al mes en Arabia Saudita y deja en shock a ‘Peluchín’: “¿Cómo es posible?”

LEER MÁS
Melissa Klug cuestiona a Abel Lobatón por su reacción tras lo ocurrido con Samahara Lobatón: “Si hubiera actuado, ya lo estaría buscando”

Melissa Klug cuestiona a Abel Lobatón por su reacción tras lo ocurrido con Samahara Lobatón: “Si hubiera actuado, ya lo estaría buscando”

LEER MÁS
Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

LEER MÁS
Julio Iglesias se pronuncia y rechaza acusaciones de agresión sexual en su contra: “Me causa una gran tristeza”

Julio Iglesias se pronuncia y rechaza acusaciones de agresión sexual en su contra: “Me causa una gran tristeza”

LEER MÁS
Melissa Klug asegura que Bryan Torres busca enfrentar a Samahara Lobatón en su contra: “Es lo que pretende”

Melissa Klug asegura que Bryan Torres busca enfrentar a Samahara Lobatón en su contra: “Es lo que pretende”

LEER MÁS
Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Pasaje gratis para acompañantes de personas con discapacidad severa: Congresita propone proyecto de ley para aliviar gasto de miles de familias

Colapso de carretera FBT impide a madre ir a Moyobamba para ver a su hijo que está en UCI

ENFEN alerta sobre un posible Niño Costero y declara estado de vigilancia costa peruana

Espectáculos

Fernando Carrillo, actor de novelas, asegura que quiere reconquistar a Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, tras admitir romance: “Algún día”

Karla Tarazona explica por qué ella y Christian Domínguez no participarán en reality de Gisela Valcárcel: “Uno debe estar donde es feliz”

Jazmín Pinedo, su novio empresario y Gino Assereto pasaron juntos la Navidad y revelan qué ocurrió: “Hay una relación cordial”

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

José Jerí anuncia que este 18 de enero entrará en vigencia la Ley contra la extorsión y sicariato

José Jerí: Despacho Presidencial gastó en diciembre S/270 mil en alimentos, la cifra más alta del 2025

Mark Vito continuará investigado por lavado de activos tras la presunta compra de inmuebles con dinero ilícito

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025