Andrea Llosa anunció su salida de ATV tras casi 20 años, sorprendiendo a muchos, ya que se creía que regresaría con un nuevo proyecto para este 2026. La conductora, quien se despidió en diciembre de sus programas ‘Andrea’ y ‘Nunca más’, compartió un extenso mensaje en Instagram en el que explicó los motivos de su decisión de no seguir más.

“Agradezco también a ATV por haber confiado en mí como directora y conductora de ambos programas. Si bien existió la intención de desarrollar un nuevo formato para este año, luego de varias conversaciones no logramos llegar a un acuerdo, por lo que he decidido no renovar mi vínculo con el canal”, escribió la comunicadora de 51 años.

Andrea Llosa y su comunicado anunciando su salida de ATV. Foto: Instagram.

Andrea Llosa revela que continuará en la televisión

Tras poner fin a su etapa en ATV tras casi 20 años, Andrea Llosa aclaró en su comunicado que seguirá ligada a la televisión peruana, aunque no brindó mayores detalles de sus próximos proyectos. “Después de casi 20 años, me despido de ATV. Esta etapa se cierra, pero mi camino en la televisión continúa. Nos volveremos a ver muy pronto”, señaló.

Además, la conductora agradeció a su equipo de trabajo que la acompañó en sus dos programas del canal, con quienes compartió varios años. “Solo tengo palabras de agradecimiento para los equipos que me acompañaron durante 14 años en Nunca Más y más de 6 años en Andrea. Gracias por la confianza, por elegirnos de lunes a viernes en el horario estelar y también los domingos”, finalizó Andrea Llosa, adjuntando un video en el que se despide de cada uno de sus colaboradores.

Andrea Llosa afirma que se quebró al revelar su decisión de no seguir en ATV

En otra parte de su comunicado, Andrea Llosa afirmó que se quebró al momento de hacer oficial su salida de ATV, canal donde se hizo de un nombre en la televisión. “Es difícil no quebrarse después de despedirme de dos programas que se convirtieron en parte de mi vida”, compartió la conductora peruana.

“Me voy en los mejores términos, agradecida por la libertad que siempre tuve para manejar los contenidos, y por el respeto y el cariño mutuo”, concluyó.