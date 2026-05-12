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Las recientes publicaciones de Angie Arizaga por el Día de la Madre despertaron una ola de comentarios en redes sociales debido a la ausencia de Jota Benz en las fotografías familiares. La influencer apareció solo junto a su hijo, lo que provocó especulaciones sobre un posible distanciamiento entre ambos.

Ante los rumores, el integrante de 'Esto es guerra' decidió pronunciarse y explicar qué ocurrió realmente durante la celebración. El cantante y figura televisiva aseguró que su relación con la popular 'Negrita' continúa estable y que, aunque suelen compartir momentos familiares en plataformas digitales, prefieren mantener ciertos instantes en privado.

Jota Benz explica por qué no saludó a Angie Arizaga por el Día de la Madre

Durante una conversación con 'América espectáculos', Jota Benz fue consultado directamente sobre su ausencia en la publicación que Angie Arizaga realizó por el Día de la Madre. El artista negó cualquier conflicto sentimental y sostuvo que no acostumbra exponer cada detalle de su vida personal en internet.

'Porque nosotros no somos de colgar siempre fechas específicas, lo vivimos como lo tenemos que vivir. Si queremos subir, lo subimos. Igual, todo lo bonito no siempre se comparte', declaró el chico reality.

Además, el hermano de Gino Assereto reveló que sí celebraron juntos esta fecha especial en compañía de su menor hijo y otros familiares cercanos. Según comentó, compartieron actividades familiares y se reunieron en casa.

'Increíble, hemos salido a pasear, hemos tenido a la mamita de Angie en casa, hemos comido, jugado con nuestro hijo, hemos visto videos. Hablé con mi mamita, mi hijo también la llamó por videollamada. No siempre se publica', explicó Jota Benz.

Angie Arizaga confía en Jota Benz

Semanas atrás, Angie Arizaga también habló públicamente sobre su relación con Jota Benz en medio de la polémica por el viaje a Argentina de Mario Irivarren y Said Palao. En ese contexto, la modelo fue consultada sobre si tendría inconvenientes con que Jota Benz participe en reuniones de ese tipo.

La exchica reality dejó en claro que mantiene plena confianza en el padre de su hijo y destacó la familia que han construido juntos. 'No creo que sea capaz de arruinar lo que hemos construido con tanto amor y con nuestro Matteito', expresó fuerte y claro.