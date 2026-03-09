La conductora Andrea Llosa vuelve a la televisión con un nuevo proyecto en Panamericana. Este lunes 9 de marzo estrena el programa ‘La verdad a prueba’, espacio que promete abordar historias personales complejas con la ayuda de especialistas. En medio de la expectativa por su debut, la periodista confirmó que existe la posibilidad de contar con la presencia de Blanca Rodríguez, esposa del exfutbolista Juan Manuel ‘Loco’ Vargas, como invitada.

Durante declaraciones previas al estreno, la conductora de televisión dejó entrever que ya se han iniciado conversaciones para que Rodríguez participe en el programa. Aunque la presencia aún no está confirmada, la conductora señaló que la decisión final dependerá de la propia invitada. La posible aparición de la pareja del exjugador ha despertado interés en el público debido al recordado episodio mediático que involucró al exfutbolista con Tilsa Lozano, figura de Panamericana.

Esposa del 'Loco' Vargas podría estar en el programa de Andrea Llosa

La conductora no descartó la posibilidad de tener en su set a Blanca Rodríguez, esposa del exseleccionado nacional Juan Manuel ‘Loco’ Vargas. Según explicó Andrea Llosa, existen conversaciones preliminares para que participe en ‘La verdad a prueba’, aunque aclaró que todo dependerá de la voluntad de la posible invitada.

“Hay conversaciones. Me gustaría tenerla, ella lo sabe, y lo importante es que ella quiera”, comentó la periodista al referirse a la posibilidad de que Rodríguez aparezca en el programa. La eventual entrevista ha generado expectativa entre los seguidores de la televisión de espectáculos, debido a que el nombre de la esposa del ‘Loco’ Vargas ha estado ligado en el pasado a uno de los episodios más mediáticos de la farándula nacional.

La eventual participación también podría despertar interés dentro del propio canal, ya que el tema guarda relación con Tilsa Lozano. Sin embargo, Andrea Llosa dejó claro que mantiene plena libertad editorial para decidir el contenido de su espacio televisivo. “Siempre tengo libertad y la gente lo sabe. En el canal donde no sea libre, me largo”, afirmó.

Andrea Llosa: 'La verdad a prueba' marca su retorno a Panamericana

El estreno de La verdad a prueba marca una nueva etapa en la carrera de Andrea Llosa, quien trabajó durante 14 años en ATV antes de decidir no renovar su contrato. La periodista explicó que su salida respondió al deseo de explorar nuevos retos profesionales y apostar por un formato distinto en televisión.

“Decidí no renovar con ATV porque también sentía que tenía que hacer algo diferente”, señaló la conductora al explicar las razones detrás de su cambio de canal. Su regreso a Panamericana también tiene un significado especial, ya que se trata de la casa televisiva donde inició su trayectoria profesional.

El programa La verdad a prueba se emitirá desde las 7.30 p. m. y contará con la participación de especialistas que ayudarán a esclarecer historias personales. Entre los profesionales que integran el formato se encuentran: psicólogos forenses, peritos informáticos y mentalistas.