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¡Un año en el cielo! Paul Flores será homenajeado con un gran concierto en Piura junto a Armonía 10, Chechito, Irvin Saavedra y más

Un año después de la partida de Paul Flores, se organizará un emotivo homenaje en su ciudad natal, Piura. Artistas como Irvin Saavedra y Armonía 10 participarán en este tributo, prometiendo una noche llena de música y sentimiento para recordar a esta emblemática voz de la cumbia.

El cantante Paul Flores, conocido como el 'Russo', falleció a los 39 años tras un ataque en San Juan de Lurigancho, dejando un legado significativo en la música peruana.
El cantante Paul Flores, conocido como el 'Russo', falleció a los 39 años tras un ataque en San Juan de Lurigancho, dejando un legado significativo en la música peruana. | Foto: Facebook.

A los 39 años partió a la eternidad el cantante Paul Flores, conocido como 'El Russo' y una de las voces más emblemáticas de Armonía 10. Sin embargo, su muerte generó gran impactó en el Perú y en algunas partes del mundo por la forma en cómo murió. Como se recuerda, el norteño fue alcanzado por dos disparos cuando el bus de la orquesta fue atacado justo después de haber ofrecido un concierto en San Juan de Lurigancho, el pasado 16 de marzo de 2025.

Justo, un año exacto después, Paul Flores será homenajeado en Piura, su ciudad natal, en un concierto organizado por Carolina Jaramillo, y que tendrá como invitados a artistas que fueron muy cercanos a él, como Irvin Saavedra, con quien compartió escenarios y miles de aventura en Armonía 10. Las entradas se pueden adquirir en Ticketmaster o al 977462031.

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Organizan concierto para recordar a Paul Flores 

El concierto denominado ‘Un Año en el Cielo – Paul Flores, El Russo’ se realizará este lunes 16 de marzo en Maná Lounge Bar, en Piura, donde los asistentes podrán recordar y celebrar el legado del piurano en un emotivo homenaje. Los organizadores prometen una noche llena de música, recuerdos y sentimiento para rendir tributo a una de las voces más queridas de la cumbia. 

Además del cantante Irvin Saavedra, en el escenario también estarán grandes artistas de la talla de Armonía 10 del maestro Walther Lozada, Hermanos Chapoñay, Farik Grippa, Kiara Franco, Tommy Portugal y Carolina Jaramilla, la viuda de Paul Flores que decidió regresar a los escenarios a los seis meses de la partida de ‘El Russo’.

Artistas peruanos se suman al homenaje a Paul Flores en Piura.

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Carolina Jaramillo agradece el apoyo de los artistas

A través de sus redes sociales, la viuda de Paul Flores agradeció a los artistas por sumarse al homenaje que se realizará por el primer año de su partida y por varios de ellos lo están haciendo sin ganas de lucrar.

“Quiero agradecer a todos los que son parte de este homenaje. Quiero que sepan que todos los que están en este evento lo están haciendo de todo corazón, en algunos casos cubriendo gastos operativos,  en otros completamente gratis como lo es el caso de Armonía 10 de Walther Lozada quienes estarán con toda su orquesta completamente gratis”, expresó Carolina Jaramillo en Facebook. 


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